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04 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Yaşayan dinozor Komodo Ejderi'nin av anı böyle görüntülendi! Avını gafil avladı Yaşayan dinozor Komodo Ejderi'nin av anı böyle görüntülendi! Avını gafil avladı
Dünyanın en büyük kertenkeleleri arasında yer alan Komodo Ejderleri, 3 metre uzunluğunda olup ortalama ağırlıkları 70 kilo civarındadır. Komodo Ejderi'nin av anı böyle kameralara yansıdı. Rakibini gafil avlayan bu hayvanlar yemeklerinden geriye hiçbir şey bırakmıyorlar.
Giriş Tarihi: 04.01.2021 11:33 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 11:33
Dünyanın en büyük kertenkeleleri arasında Komodo Ejderi de yer alıyor. Komodo ejderleri azami 3 metre uzunluğunda olup, ortalama ağırlıkları 70 kilo civarındadır.
GALERİ DEVAM EDİYOR KOMODO EJDERİ'NİN ÖLÜMCÜL SIRRI ORTAYA ÇIKTI
Komodo ejderi hakkındaki genel kanı etobur sürüngenin ağzında bulunan ölümcül bir bakteri sayesinde kurbanının canını aldığı yönündeydi. Ancak son araştırmalar bu durumun öyle olmadığını gösteriyor.
Bilim adamları, dünyanın yaşayan en büyük kertenkelesi Komodo Ejderi'nin ısırığında yılana benzer bir zehirin bulunduğu ortaya çıkardı. Bu zehir kurbanlarını şoka sokarak kanlarının pıhtılaşmasını engelliyor.
Bu zehir, kurbanın kanının pıhtılaşmasını engelleyerek, kan akışının hızlanmasına, böylelikle kan basıncının düşmesine ve bilincinin kapanmasına neden oluyor. Dünyanın en büyük kertenkelesi olan Komodo ejderi, ortalama 70 kilogram ağırlığa ve üç metre büyüklüğe sahip. Endonezya adalarına ait olan bu türden günümüzde birkaç bin adet kaldığı tahmin ediliyor. Komodo ejderi, memelilerle beslenmesi ve sık sık insanlara da saldırmasıyla tanınıyor. Geçtiğimiz yıllarda Endonezyalı bir balıkçı Komodo ejderlerinin son kurbanı olmuştu.
RAKİBİNİ GAFİL AVLADI
İki komodo ejderiyle karşı karşıya gelen keçinin zor anları böyle görüntülendi.