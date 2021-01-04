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Müşterilerin korkulu bakışları arasında çatıdan atladılar

Son dakika haberi... ABD'nin Nashville eyaletindeki bir otelin çatı katındaki bardan paraşütle atlayan iki adam, bar müşterileri arasında "kitlesel paniğe" neden oldu.

Giriş Tarihi: 04.01.2021 10:55 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 10:57
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Müşterilerin korkulu bakışları arasında çatıdan atladılar

ABD'nin Nashville eyaletindeki bir otelin çatı katındaki bardan paraşütle atlayan iki adam, bar müşterileri arasında "kitlesel paniğe" neden oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Müşterilerin korkulu bakışları arasında çatıdan atladılar

Paraşütle atlayan iki adam yolun karşısındaki park yerine iniş yaparak park halindeki bir arabaya binip uzaklaştı.

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Müşterilerin korkulu bakışları arasında çatıdan atladılar

Bardaki bir müşteri olayın video görüntülerini sosyal medyada bu şekilde yayınladı.

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Müşterilerin korkulu bakışları arasında çatıdan atladılar

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Müşterilerin korkulu bakışları arasında çatıdan atladılar

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