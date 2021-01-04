Müşterilerin korkulu bakışları arasında çatıdan atladılar

Son dakika haberi... ABD'nin Nashville eyaletindeki bir otelin çatı katındaki bardan paraşütle atlayan iki adam, bar müşterileri arasında "kitlesel paniğe" neden oldu.

Giriş Tarihi: 04.01.2021 10:55 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 10:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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