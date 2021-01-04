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04 Ocak 2021, Pazartesi
Haberler Galeri Müşterilerin korkulu bakışları arasında çatıdan atladılar
Müşterilerin korkulu bakışları arasında çatıdan atladılar
Son dakika haberi... ABD'nin Nashville eyaletindeki bir otelin çatı katındaki bardan paraşütle atlayan iki adam, bar müşterileri arasında "kitlesel paniğe" neden oldu.
Giriş Tarihi: 04.01.2021 10:55 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 10:57