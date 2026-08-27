-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Evinizdeki eski eşyalara bir daha bakın! Yıllar önce yasaklanan zehir hala aramızda

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Yıllar önce yasaklanan alev geciktirici PBDE'ler, kullanımın sona ermesine rağmen çevrede kaybolmadı. Yeni araştırma, bu kimyasalların eski mobilya ve elektroniklerden atıklara kadar farklı kaynaklarla yayıldığını ortaya koydu. Bilim insanları gıda ve kapalı ortamlardaki maruziyete dikkat çekiyor.

Evinizdeki eski eşyalara bir daha bakın! Yıllar önce yasaklanan zehir hala aramızda 1

Yıllar önce hayatımızın pek çok alanında kullanılan zehirli alev geciktirici kimyasalların etkisi sanıldığı kadar çabuk sona ermedi. PBDE adı verilen bu maddeler yasaklanmalarına rağmen eski mobilyalardan elektronik eşyalara, atıklardan toprağa kadar farklı yollarla çevrede varlığını sürdürüyor.

Evinizdeki eski eşyalara bir daha bakın! Yıllar önce yasaklanan zehir hala aramızda 2

YASAKLANDI AMA ÇEVREDEN SİLİNMEDİ

Bir dönem yangın riskini azaltmak için çok sayıda üründe kullanılan kimyasallar, aradan yıllar geçmesine rağmen hayatımızdan tamamen çıkmadı. Polibromlanmış difenil eterler, yani kısaca PBDE'ler, alev geciktirici özellikleri nedeniyle uzun süre elektronik eşyalardan mobilyalara, tekstil ürünlerinden otomobillere kadar pek çok alanda kullanıldı.

Zamanla bu maddelerin çevrede ve canlıların vücudunda birikebildiği ortaya çıktı. Bunun üzerine farklı PBDE türlerine yönelik kısıtlamalar ve yasaklar getirildi. Bugün ise bilim insanlarının karşısında başka bir sorun var: Yasaklanan kimyasallar, geçmişte kullanıldıkları ürünler üzerinden çevreye karışmayı sürdürüyor.

Evinizdeki eski eşyalara bir daha bakın! Yıllar önce yasaklanan zehir hala aramızda 3

181 ARAŞTIRMA TEK TEK İNCELENDİ

Çalışmada PBDE kirliliğiyle ilgili 181 hakemli araştırmanın sonuçları bir araya getirildi. Araştırmacılar havadan suya, topraktan tortulara, kardan atık su çamuruna kadar çok sayıda çevresel ortamı değerlendirdi. Çalışmalar, Kasım 2025'e kadar Ovid, Scopus ve Web of Science veri tabanlarından tarandı.

Evinizdeki eski eşyalara bir daha bakın! Yıllar önce yasaklanan zehir hala aramızda 4

Araştırma, Khaled Abass liderliğindeki ekip tarafından yürütüldü. Çalışma, PRISMA sistematik inceleme kurallarına göre hazırlandı ve PROSPERO veri tabanına kaydedildi. Sonuçlar, PBDE'lerin farklı ortamlarda hala tespit edilebildiğini ortaya koydu. Üstelik bu durum yalnızca yoğun sanayi bölgeleriyle sınırlı kalmadı. Daha uzak ve görece temiz kabul edilen alanlarda da ölçülebilir seviyelere rastlandı.

Evinizdeki eski eşyalara bir daha bakın! Yıllar önce yasaklanan zehir hala aramızda 5

ESKİ MOBİLYA VE ELEKTRONİKLER HALA KAYNAK

PBDE'lerin bugün çevreye ulaşmasının önemli nedenlerinden biri, geçmişte üretilen ürünlerin hala kullanılıyor olması. Eski bir mobilya, elektronik cihaz veya tekstil ürünü yıllar önce içine eklenen kimyasalı bugün de taşıyabiliyor. Ürünler eskidikçe ve parçalandıkça PBDE'ler toza karışabiliyor.

Buradan sonra süreç farklı yollarla devam ediyor. Üründen toza, tozdan atık suya, atık sudan çamura, çamurdan toprağa ve tortudan sucul besin zincirine uzanan bir döngü oluşabiliyor.

Çalışmanın başyazarı çevre toksikoloğu Khaled Abass, PBDE'lerin birbirine bağlı sistemler arasında hareket ettiğine dikkat çekiyor. Bu nedenle yalnızca tek bir çevresel alanı takip etmek, kirliliğin tamamını ortaya çıkarmaya yetmeyebiliyor.

Evinizdeki eski eşyalara bir daha bakın! Yıllar önce yasaklanan zehir hala aramızda 6

EN DİKKAT ÇEKİCİ NOKTA: EVLER VE KAPALI ALANLAR

Araştırmanın insan sağlığı açısından öne çıkan tarafı ise kapalı ortamlar. PBDE'ler geçmişte elektronik cihazlarda, mobilyalarda ve döşeme malzemelerinde yaygın biçimde kullanıldı. Bu ürünlerin bulunduğu ev, ofis, okul ve iş yerlerinde kimyasallar zamanla iç ortam tozuna karışabiliyor. Bu nedenle insanların maruziyeti yalnızca dışarıdaki hava veya toprakla sınırlı değil.

Bilim insanları, ev tozu ve kapalı ortamların önemli maruziyet yollarından biri olabileceğini belirtiyor. Özellikle elektronik cihazların yoğun olduğu ortamlarda bu konu daha fazla önem taşıyor.

Evinizdeki eski eşyalara bir daha bakın! Yıllar önce yasaklanan zehir hala aramızda 7

GIDA ZİNCİRİNE KADAR ULAŞABİLİYOR

PBDE'lerle ilgili asıl endişelerden biri de kimyasalların besin zincirine girebilmesi. Tortular ve atık su çamurları, PBDE'lerin uzun süre tutulabildiği ortamlar arasında bulunuyor. Ancak bunlar yalnızca pasif depolar değil. Zaman içinde kimyasalların suya, toprağa ve canlıların yaşam alanlarına yeniden taşınmasına katkıda bulunabiliyor.

Özellikle sucul ekosistemlerde tortuların önemli bir rol oynadığı belirtiliyor. Bu nedenle çevredeki PBDE varlığı, yalnızca toprak veya su kirliliği olarak değerlendirilmiyor. Kimyasalın besin zinciri boyunca hareket etme ihtimali de araştırmacıların üzerinde durduğu başlıklardan biri.

Evinizdeki eski eşyalara bir daha bakın! Yıllar önce yasaklanan zehir hala aramızda 8

HER PBDE AYNI YERDE BULUNMUYOR

Araştırmada farklı PBDE türlerinin çevrede aynı şekilde dağılmadığı da görüldü.

Kimyasal
Daha çok öne çıktığı ortam
BDE-209
Tortu, çamur, atık su sistemleri ve çökeltiler
BDE-47
Hava ve toprak
BDE-99
Hava ve toprak

Özellikle BDE-209, parçacık bakımından zengin ortamlarda baskın tür olarak öne çıktı. BDE-47 ve BDE-99 ise hava ve toprak örneklerinde daha belirgin bulundu. Bu sonuç, PBDE'lerin çevrede tek bir biçimde hareket etmediğini gösteriyor.

Spor salonunda kadına saldırı! Boğazını sıktı
Sonraki Galeri
Spor salonunda kadına saldırı! Boğazını sıktı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin