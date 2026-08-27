Evinizdeki eski eşyalara bir daha bakın! Yıllar önce yasaklanan zehir hala aramızda

Yıllar önce yasaklanan alev geciktirici PBDE'ler, kullanımın sona ermesine rağmen çevrede kaybolmadı. Yeni araştırma, bu kimyasalların eski mobilya ve elektroniklerden atıklara kadar farklı kaynaklarla yayıldığını ortaya koydu. Bilim insanları gıda ve kapalı ortamlardaki maruziyete dikkat çekiyor.

Yıllar önce hayatımızın pek çok alanında kullanılan zehirli alev geciktirici kimyasalların etkisi sanıldığı kadar çabuk sona ermedi. PBDE adı verilen bu maddeler yasaklanmalarına rağmen eski mobilyalardan elektronik eşyalara, atıklardan toprağa kadar farklı yollarla çevrede varlığını sürdürüyor.

YASAKLANDI AMA ÇEVREDEN SİLİNMEDİ Bir dönem yangın riskini azaltmak için çok sayıda üründe kullanılan kimyasallar, aradan yıllar geçmesine rağmen hayatımızdan tamamen çıkmadı. Polibromlanmış difenil eterler, yani kısaca PBDE'ler, alev geciktirici özellikleri nedeniyle uzun süre elektronik eşyalardan mobilyalara, tekstil ürünlerinden otomobillere kadar pek çok alanda kullanıldı. Zamanla bu maddelerin çevrede ve canlıların vücudunda birikebildiği ortaya çıktı. Bunun üzerine farklı PBDE türlerine yönelik kısıtlamalar ve yasaklar getirildi. Bugün ise bilim insanlarının karşısında başka bir sorun var: Yasaklanan kimyasallar, geçmişte kullanıldıkları ürünler üzerinden çevreye karışmayı sürdürüyor.

181 ARAŞTIRMA TEK TEK İNCELENDİ Çalışmada PBDE kirliliğiyle ilgili 181 hakemli araştırmanın sonuçları bir araya getirildi. Araştırmacılar havadan suya, topraktan tortulara, kardan atık su çamuruna kadar çok sayıda çevresel ortamı değerlendirdi. Çalışmalar, Kasım 2025'e kadar Ovid, Scopus ve Web of Science veri tabanlarından tarandı.

Araştırma, Khaled Abass liderliğindeki ekip tarafından yürütüldü. Çalışma, PRISMA sistematik inceleme kurallarına göre hazırlandı ve PROSPERO veri tabanına kaydedildi. Sonuçlar, PBDE'lerin farklı ortamlarda hala tespit edilebildiğini ortaya koydu. Üstelik bu durum yalnızca yoğun sanayi bölgeleriyle sınırlı kalmadı. Daha uzak ve görece temiz kabul edilen alanlarda da ölçülebilir seviyelere rastlandı.