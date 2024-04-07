Yarın okullar açık mı? 08 Nisan Pazartesi resmi tatil mi? Kargolar, bankalar, PTT, market, hastane, eczaneler açık mı, kapalı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen "Şoför Esnafları ile İftar" programında bayram tatili ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, kamu çalışanlarının 10 Nisan'da başlayacak bayram tatilinde 1,5 günlük sürenin idari izinli sayılacağını ifade etti. Bu kapsamda, Salı günü için yarım gün izin ve pazartesi gününü bayram tatiline ekleyerek toplamda 9 günlük bir tatil süresi sağlandığını duyurdu.