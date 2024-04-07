HaberlerGaleriYarın okullar açık mı? 08 Nisan Pazartesi resmi tatil mi? Kargolar, bankalar, PTT, market, hastane, eczaneler açık mı, kapalı mı?
Yarın okullar açık mı? 08 Nisan Pazartesi resmi tatil mi? Kargolar, bankalar, PTT, market, hastane, eczaneler açık mı, kapalı mı?
Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, vatandaşlar 9 Nisan Cumartesi gününden itibaren kargo hizmetlerinin çalışma durumunu merak ediyorlar. Resmi tatil 9 Nisan Cumartesi günü saat 13.00'te başlayacak ve 10-11-12 Nisan tarihleri boyunca devam edecek. Bu durumda, 08 Nisan Pazartesi günü itibarıyla kargo, banka, hastane gibi kurumların çalışıp çalışmayacağı konusu önem arz etmektedir.