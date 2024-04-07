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Haberler Galeri Yarın okullar açık mı? 08 Nisan Pazartesi resmi tatil mi? Kargolar, bankalar, PTT, market, hastane, eczaneler açık mı, kapalı mı?

Yarın okullar açık mı? 08 Nisan Pazartesi resmi tatil mi? Kargolar, bankalar, PTT, market, hastane, eczaneler açık mı, kapalı mı?

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, vatandaşlar 9 Nisan Cumartesi gününden itibaren kargo hizmetlerinin çalışma durumunu merak ediyorlar. Resmi tatil 9 Nisan Cumartesi günü saat 13.00'te başlayacak ve 10-11-12 Nisan tarihleri boyunca devam edecek. Bu durumda, 08 Nisan Pazartesi günü itibarıyla kargo, banka, hastane gibi kurumların çalışıp çalışmayacağı konusu önem arz etmektedir.

Giriş Tarihi: 07.04.2024 13:36
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Yarın okullar açık mı? 08 Nisan Pazartesi resmi tatil mi? Kargolar, bankalar, PTT, market, hastane, eczaneler açık mı, kapalı mı?

Dini bayramlar, genellikle kamu kurumları, okullar, üniversiteler, eczaneler, hastaneler, bankalar ve borsa gibi birçok kurumun tatil olmasına sebep olur. Ramazan Bayramı'nın 9 güne tamamlanacak olmasıyla birlikte, öğrenciler ve vatandaşlar tatil detaylarını araştırmaya başladılar. Peki 8 Nisan Pazartesi resmi tatil mi? Kargolar, bankalar, PTT, market, hastane, eczaneler açık mı, kapalı mı?

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Yarın okullar açık mı? 08 Nisan Pazartesi resmi tatil mi? Kargolar, bankalar, PTT, market, hastane, eczaneler açık mı, kapalı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen "Şoför Esnafları ile İftar" programında bayram tatili ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, kamu çalışanlarının 10 Nisan'da başlayacak bayram tatilinde 1,5 günlük sürenin idari izinli sayılacağını ifade etti. Bu kapsamda, Salı günü için yarım gün izin ve pazartesi gününü bayram tatiline ekleyerek toplamda 9 günlük bir tatil süresi sağlandığını duyurdu.

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Yarın okullar açık mı? 08 Nisan Pazartesi resmi tatil mi? Kargolar, bankalar, PTT, market, hastane, eczaneler açık mı, kapalı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasıyla, kamu çalışanlarının 10 Nisan'dan itibaren 9 günlük bir bayram tatili yapacağı belirtildi. Ayrıca, özel sektörde de benzer bir uygulamanın beklendiği ifade edildi.

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Yarın okullar açık mı? 08 Nisan Pazartesi resmi tatil mi? Kargolar, bankalar, PTT, market, hastane, eczaneler açık mı, kapalı mı?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2024 Ramazan Bayramı 10 Nisan 2024 Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan 2024 Cuma günü sona erecek.

📍Ramazan Bayramı Arefesi - 9 Nisan Salı

📍Ramazan Bayramı 1. Gün - 10 Nisan Çarşamba

📍Ramazan Bayramı 2. Gün - 11 Nisan Perşembe

📍Ramazan Bayramı 3. Gün - 12 Nisan Cuma

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Yarın okullar açık mı? 08 Nisan Pazartesi resmi tatil mi? Kargolar, bankalar, PTT, market, hastane, eczaneler açık mı, kapalı mı?

8 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

8 Nisan itibarıyla ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri 2. ara tatile başlıyor. Okullarda ders zili yeniden 15 Nisan'da çalacak.