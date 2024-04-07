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Görenler telefona sarıldı! Eline tırpan alıp sürücüleri böyle uyardı

Düzce'de yüzüne maske takıp, eline tırpan alan kurye, TEM Otoyolu'nda polis denetimine eşlik ederek, sürücüleri uyardı.

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 07.04.2024 13:45 Güncelleme Tarihi: 07.04.2024 14:17
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Eline tırpan alıp sürücüleri böyle uyardı
Eline tırpan alıp sürücüleri böyle uyardı

Ramazan Bayramının 9 günlük tatilini memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçirmek isteyenler, karayollarında zaman zaman yoğunluğa sebep oluyor.

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Eline tırpan alıp sürücüleri böyle uyardı
Eline tırpan alıp sürücüleri böyle uyardı

Özellikle Avrupa ile Anadolu arasında en önemli karayolu geçişi olan Düzce kesiminde araç yoğunluğu yaşanırken, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de denetimlerine hız verdi.

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Eline tırpan alıp sürücüleri böyle uyardı
Eline tırpan alıp sürücüleri böyle uyardı

Trafik yoğunluğunda acı olayların yaşanmasını istemeyen motokurye Resul Gür ise ilginç bir çalışmaya imza attı.

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Eline tırpan alıp sürücüleri böyle uyardı
Eline tırpan alıp sürücüleri böyle uyardı

Yüzüne maske takıp, eline tırpan alan Gür, boynuna da "Emniyet kemerini tak, yavaş git" yazılı pankart asarak, sürücüleri uyardı.

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Eline tırpan alıp sürücüleri böyle uyardı
Eline tırpan alıp sürücüleri böyle uyardı

Genci gören vatandaşlar ise cep telefonlarının kameralarıyla o anları kayda aldı.