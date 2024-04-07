07 Nisan 2024, Pazar
Görenler telefona sarıldı! Eline tırpan alıp sürücüleri böyle uyardı
Düzce'de yüzüne maske takıp, eline tırpan alan kurye, TEM Otoyolu'nda polis denetimine eşlik ederek, sürücüleri uyardı.
Giriş Tarihi: 07.04.2024 13:45 Güncelleme Tarihi: 07.04.2024 14:17
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Eline tırpan alıp sürücüleri böyle uyardı
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Eline tırpan alıp sürücüleri böyle uyardı
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Eline tırpan alıp sürücüleri böyle uyardı
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Eline tırpan alıp sürücüleri böyle uyardı
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Eline tırpan alıp sürücüleri böyle uyardı