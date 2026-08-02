Yargıtay'dan emsal boşanma kararı! Bu davranışları yapan kadına ağır kusur

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 43 yıllık evliliğin sona erdiği boşanma davasında emsal nitelikte bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, şans oyunları oynayarak borçlarını ödemeyen erkeği az kusurlu; eşine hakaret eden, eve misafir kabul etmeyen ve sürekli eşya değiştirerek masraf yapan kadını ise ağır kusurlu buldu.

Tam 43 senelik evli çift, karşılıklı olarak Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma davası açtı. Emekli öğretmen davacı kadın, memur emeklisi eşinin kumar bağımlısı olduğunu, evin faturalarını dahi ödemediğini öne sürdü. Kocanın yargılamayı uzatmak için dava açtığını belirten kadın, tarafların 1981 yılında evlendiğini, erkeğin kumar oynadığını ve kendisine sürekli "Sen kadın mısın, geri zekalının önde gidenisin" gibi sözlerle hakaret ettiğini dile getirdi.

Mahkemede ifade veren erkek ise evlilik birliğinin sarsılmasına eşinin tutum ve davranışlarının sebebiyet verdiğini, kadın eşin kötü davrandığını, iftiralar attığını, kendisinin sade bir hayatı olduğunu ve şiddet ile hakarete maruz kaldığını iddia etti. Davacı erkek, eşinin kendisini evden kovduğunu ileri sürerek tarafların boşanmalarına, 75 bin TL maddi ve 75 bin TL manevi tazminat ile bin TL yoksulluk nafakasına karar verilmesini talep etti.

AİLE MAHKEMESİ İKİ TARAFI DA KUSURLU BULDU Aile Mahkemesi, evlilik birliği devam ederken erkeğin şans oyunları oynadığını, evin ihtiyaçlarını karşılamadığını, alacaklıların borçlarını tahsil etmek için eve geldiğini, eşine ve çocuğuna küfür ettiğini, "Aptal, geri zekalı" şeklinde hakaretlerde bulunduğunu belirtti. Mahkeme ayrıca kadının da eşine, "Pis mırık, mırığını her yere bulaştırıyorsun, salak" dediğini, eşinin ailesiyle görüşmesine izin vermediğini, eve misafir gelmesini istemediğini ve sürekli eşya değiştirerek masraf yaptığını tespit etti.

Her iki tarafın da kusurlu olduğuna karar veren mahkeme, kadının erkeğe göre daha ağır kusurlu olduğu gerekçesiyle tarafların boşanmasına, kadının maddi ve manevi tazminat ile yoksulluk nafakası taleplerinin reddine, erkek lehine 5 bin TL maddi ve 5 bin TL manevi tazminata hükmetti. Karar istinafa taşındı. Bölge Adliye Mahkemesi tarafların eşit kusurlu olduğuna karar verdi. Karar, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi tarafından bozuldu. Yeniden yapılan yargılamada Aile Mahkemesi ilk kararında direndi. Dosya tekrar istinafa taşındı, Bölge Adliye Mahkemesi de ilk kararında direndi. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya bu kez Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun önüne geldi.

EVE MİSAFİR KABUL ETMEMEK AĞIR KUSUR SAYILDI Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, emsal nitelikteki kararında tarafların kusur durumunu yeniden değerlendirdi. Yüksek Mahkeme kararında, kadının eve misafir kabul etmemesi ve sürekli ev eşyalarını değiştirmesinin ağır kusur kapsamında değerlendirildiği belirtildi. Kararda şu ifadelere yer verildi: "Dosya kapsamı bir bütün olarak değerlendirildiğinde erkek eşin şans oyunları oynayıp borçlarını ödemediği; buna karşılık kadın eşin de erkeğe hakaret ettiği, erkeği evden kovduğu, yatakları ayırdığı, eve misafir kabul etmediği ve ev eşyalarını sürekli değiştirip masraf yaptığı görülmektedir. Bölge adliye mahkemesi kararında erkek eşe 'eşine ve çocuklara küfür ettiği' vakıası kusur olarak yüklenmişse de bu konudaki tanık ifadelerinin çelişkili olmasından dolayı davalı-davacı erkeğe 'eşine ve çocuklara küfür ettiği' vakıasının kusur olarak yüklenmesi doğru değildir."