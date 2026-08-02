Gülden Coni’nin acılı ablası: Zevkine 30 bıçak darbesi daha attım diyen bir katil var

E.A., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Edirne 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "Çocuğa ve kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan E.A.'nın cezası 15 yaşında olması nedeniyle 20 yıla düşürüldü. E.A. hakkında haksız tahrik ve iyi hal indirimi de uygulanmadı.

İstinaf mahkemesi, olayda tasarlama olmadığını belirterek yerel mahkemenin kararını kaldırdı. Yerel mahkemece yeniden yargılanan E.A., bu kez "Çocuğa ve kadına karşı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yaşı küçük olması nedeniyle cezası 19 yıla düşürüldü. İstinaf kararı onarken, son sözü Yargıtay söyleyecek.

Canının bir parçasını toprağa veren Gülden Coni'nin ablası Nurhan Alüzrek, katilin en ağır cezayı alması için mücadelesini sürdürüyor. Daha önce kente gelen Adalet Bakanı Akın Gürlek'e kardeşinin soruşturma dosyasını da teslim eden acılı abla, Sabah'tan Tolga Yanık'a konuştu.

Alüzrek, şunları kaydetti:

"Kardeşimi anlatmaktan, kardeşim için adalet istemekten de sesimi duyurmaktan da çekinmeyeceğim. Benim kardeşim 8 saat betonun üzerinde kaldı. Bir ambulans bile çağırmadılar. Biz saatlerce Edirne'nin her yerinde Gülden'i aradık. Geçtiğimiz ay katilin ailesinin suç delillerini gizleme ve değiştirme suçundan yargılaması vardı. Savcılık tutuklanmasını istedi ancak mahkeme tutuklama isteği reddedildi. Katilin annesi ve kardeşi ile otobüs durağında karşılaştık.

Aramızda kavga çıktı, karşılıklı şikayetçi olduk. Mağdur oldukları belirtilerek 30 gün uzaklaştırma kararı aldırmışlar. Bunu ihlal edersek hapse girecekmişiz. Bunlar delilleri gizlerken, susarken, çamaşır yıkarken, bıçağı atarken, katile yardım ederken hiçbir şekilde ceza almıyorlar ancak biz bir şey yaparsak cezaevine girecekmişiz. Onlar ellerini kollarını sallayarak geziyorlar, siz sokakta karşılaşsak bize sıkıntı olurmuş. Tutuklu yargılanmalarını istiyoruz."