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Yardımsever hırsız! Yardım bahanesiyle dolaştı otomobilleri düz kontak yaparak çaldı

Bursa'da bir şüpheli otoparkta yokladığı bir aracın kapısını açık görünce etrafında volta atmaya başladı. Daha sonra bir vatandaşın, yardıma ihtiyacı olduğunu görünce kendisini kırmayıp malzemelerini taşıdı. Tekrar araca doğru yönelen şüpheli bindiği otomobili düz kontak yaparak kayıplara karıştı.

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 23.04.2024 10:06 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 11:01
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Yardımsever hırsız! Yardım bahanesiyle dolaştı otomobilleri düz kontak yaparak çaldı

Merkez Osmangazi ilçesi Alaşar Mahallesi'nde bulunan Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne ait otoparka aracını bırakan Taner T., aracının kapısını kilitlemeyi unuttu.

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Yardımsever hırsız! Yardım bahanesiyle dolaştı otomobilleri düz kontak yaparak çaldı

Bu esnada otoparkta araçları yoklayan Enes A., ise Taner T.'nin aracının kapılarının açık olduğunu fark edince, otoparkta dakikalarca volta attı.

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Yardımsever hırsız! Yardım bahanesiyle dolaştı otomobilleri düz kontak yaparak çaldı

Etrafı kolaçan eden şüpheli, otoparkta kendisinden yardım isteyen vatandaşı da kırmayıp eşyalarını taşımasına yardım etti. Hemen ardından tekrar otomobile doğru yönelen Enes A., aracın kaputuna yaslanarak bir süre daha bekledi.

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Yardımsever hırsız! Yardım bahanesiyle dolaştı otomobilleri düz kontak yaparak çaldı

Çevre kontrolünü yapan şüpheli, bindiği aracı düz kontak yaparak kayıplara karıştı. Araç sahibi Taner T, ise otoparka geldiğinde aracının yerinde olmadığını fark etti.

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Yardımsever hırsız! Yardım bahanesiyle dolaştı otomobilleri düz kontak yaparak çaldı

Polisi arayan mağdur adamın yardımına Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yetişti. Güvenlik kameralarını saniye saniye izleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.