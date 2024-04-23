Yardımsever hırsız! Yardım bahanesiyle dolaştı otomobilleri düz kontak yaparak çaldı

Bursa'da bir şüpheli otoparkta yokladığı bir aracın kapısını açık görünce etrafında volta atmaya başladı. Daha sonra bir vatandaşın, yardıma ihtiyacı olduğunu görünce kendisini kırmayıp malzemelerini taşıdı. Tekrar araca doğru yönelen şüpheli bindiği otomobili düz kontak yaparak kayıplara karıştı.

ahaber.com.tr İHA Giriş Tarihi: 23.04.2024 10:06 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 11:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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