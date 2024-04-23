Anıtkabir’de 23 Nisan coşkusu! Çocuklar akın etti

Çünkü biliyoruz ki 'dehay-i millimizin inkişaf-ı ancak böyle bir kültür ile temin olunabilir.' Sizden aldığımız ilham ve aziz milletimizden aldığımız kuvvetle, bu cennet vatanı daha da ileriye taşıma kararlılığındayız. Ruhunuz şad olsun."