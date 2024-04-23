23 Nisan 2024, Salı
Anıtkabir'de 23 Nisan coşkusu! Çocuklar akın etti
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen ve öğrencilerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Tekin, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu şanlı mirası, bilimle, kültürle, sanatla ve en önemlisi manevi değerlerle bezenmiş bir şekilde evlatlarımıza aktarmak bizim için şeref borcudur" dedi.
Giriş Tarihi: 23.04.2024 09:10 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 09:10
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