'Yan baktın' kavgasına pitbull köpeklerini dahil ettiler! Kan donduran olay
Son dakika haberi: İki grup arasında çıkan kavgada biri
pitbull köpeği saldırısı sonucu 3 kişi yaralandı. Malatya'da yaşanan kan donduran olay sonrası polis ekipleri köpeğe el koyarken soruşturma başlattı.
Giriş Tarihi: 07.01.2022
20:58 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022
21:00
Olay, saat 16.00 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Ferhadiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şehit Kaya Gönt Sokak içerisinde esnaflık yapan M.M. ile bölgede yaya olarak geçen M.Y. arasında 'yan baktın' tartışması sonucu kavga çıktı. Kavgaya M.M.'nin oğlu A.M. de katılırken, darp edilen Miraç Y. yaralandı.
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Çevredeki vatandaşların ayırdığı kavgada olay yerinden ayrılan Miraç Y. daha sonra kalabalık bir grupla M.M.'nin işyerine gelerek M.M.'ye saldırdı. M.M. bu sırada işyerinde bulunan
pitbull cinsi köpeği şahısların üzerine saldı.
Köpeğin saldırdığı Miraç Y. çevredekilerin müdahalesiyle güçlükle kurtarılırken, sol ayak ve kulak kısmında yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ile 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
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Köpeğin saldırısı sonucu yaralanan Miraç Y. ile kavgada darp neticesi yaralanan baba oğul Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Pitbull cinsi köpeğin M.M.'ye ait olduğu ileri sürülen ikamete götürüldüğü bilgisi üzerine polis ekipleri M.M.'nin evinde inceleme yapmak istedi. Bir saat bölgede evin anahtarı bekleyen polis ekipleri, M.M.'nin anahtarı getirmesi üzerine köpeği evden çıkardı.