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'Yan baktın' kavgasına pitbull köpeklerini dahil ettiler! Kan donduran olay

Son dakika haberi: İki grup arasında çıkan kavgada biri pitbull köpeği saldırısı sonucu 3 kişi yaralandı. Malatya'da yaşanan kan donduran olay sonrası polis ekipleri köpeğe el koyarken soruşturma başlattı.

İHA
Giriş Tarihi: 07.01.2022 20:58 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022 21:00
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’Yan baktın’ kavgasına pitbull köpeklerini dahil ettiler! Kan donduran olay

Olay, saat 16.00 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Ferhadiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şehit Kaya Gönt Sokak içerisinde esnaflık yapan M.M. ile bölgede yaya olarak geçen M.Y. arasında 'yan baktın' tartışması sonucu kavga çıktı. Kavgaya M.M.'nin oğlu A.M. de katılırken, darp edilen Miraç Y. yaralandı.

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’Yan baktın’ kavgasına pitbull köpeklerini dahil ettiler! Kan donduran olay

Çevredeki vatandaşların ayırdığı kavgada olay yerinden ayrılan Miraç Y. daha sonra kalabalık bir grupla M.M.'nin işyerine gelerek M.M.'ye saldırdı. M.M. bu sırada işyerinde bulunan pitbull cinsi köpeği şahısların üzerine saldı.

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’Yan baktın’ kavgasına pitbull köpeklerini dahil ettiler! Kan donduran olay

Köpeğin saldırdığı Miraç Y. çevredekilerin müdahalesiyle güçlükle kurtarılırken, sol ayak ve kulak kısmında yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ile 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

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’Yan baktın’ kavgasına pitbull köpeklerini dahil ettiler! Kan donduran olay

Köpeğin saldırısı sonucu yaralanan Miraç Y. ile kavgada darp neticesi yaralanan baba oğul Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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’Yan baktın’ kavgasına pitbull köpeklerini dahil ettiler! Kan donduran olay

Pitbull cinsi köpeğin M.M.'ye ait olduğu ileri sürülen ikamete götürüldüğü bilgisi üzerine polis ekipleri M.M.'nin evinde inceleme yapmak istedi. Bir saat bölgede evin anahtarı bekleyen polis ekipleri, M.M.'nin anahtarı getirmesi üzerine köpeği evden çıkardı.