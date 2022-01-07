’Yan baktın’ kavgasına pitbull köpeklerini dahil ettiler! Kan donduran olay

Olay, saat 16.00 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Ferhadiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şehit Kaya Gönt Sokak içerisinde esnaflık yapan M.M. ile bölgede yaya olarak geçen M.Y. arasında 'yan baktın' tartışması sonucu kavga çıktı. Kavgaya M.M.'nin oğlu A.M. de katılırken, darp edilen Miraç Y. yaralandı.

