Eşinin aracına bomba yerleştiren şahıs hakkında karar! SON DAKİKA
Çorum'da kendisi ile barışmak istemeyen dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirdiği iddiası ile gözaltına alınan şahıs hakkında karar verildi. Son dakika gelişmesinin detayları haberimizde...
Giriş Tarihi: 07.01.2022
19:01 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022
19:05
Olay, gece saatlerinde Çorum'un Ulukavak Mahallesi Sakarya 3. Sokak'ta meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, Hatun Demir isimli kadın, otomobili ile seyir halindeyken aracın altından bir ses geldiğini fark etti. Otomobili durduran Demir, gelen sesi anlamak için aracın altına baktı.
Otomobilin egzoz kısmında bombaya benzer bir düzeneğin olduğunu gören kadın, durumu polis ekiplerine bildirdi.
POLİSLER BOMBA DÜZENEĞİNİ TESPİT ETTİ
İhbar üzerine olay yerine Çorum Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) trafik, asayiş ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen
TEM ekipleri, araç çevresinde incelemelerde bulundu. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde araca bomba düzeneği yerleştirildiği tespit edildi.
BOMBA FÜNYE İLE İMHA EDİLDİ
Alınan güvenlik önlemlerinin ardından bomba imha uzmanları tarafından aracın yan tarafında bulunan düzenek güvenli bir bölgeye çekilerek fünye yerleştirildi. Ekipler tarafından bomba düzeneği fünye ile imha edildi.
ZANLI TUTUKLANDI
Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler tarafından, bombayı yerleştirdiği iddia edilen Demir'in dini nikahlı eşi K.K. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenilen K.K., işlemlerinin ardından çıkarıldığı
mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.