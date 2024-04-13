Yağmurlu Havalarda Bile Çamaşırlarınızı Hızlı Kurutmanın 6 Japon Sırrı!

Daha Küçük ve Narin Kumaşlar: İç çamaşırı gibi daha hafif ve hassas eşyaları ortaya yerleştirirler, bu da hava dolaşımını iyileştirir ve eşit şekilde kurumayı sağlar.

Hava Akışı Düzeni Ayarı: Her giysi arasında boşluk bırakırlar, bu da kumaşların etrafındaki hava dolaşımını artırır ve kuruma sürecini hızlandırır.