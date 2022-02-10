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Yağmur sonrası İstanbul Boğazı ve Haliç çamura bulandı! Dere ve lağım suları denize karıştı

İstanbul'da son günlerde etkili olan yağış nedeniyle Anadolu Hisarı'ndaki Göksu Deresi'nde çamur oluştu. Derenin İstanbul Boğazı ile birleştiği yerde, suyun rengi kahverengiye döndü. Haliç'te konnektörlerin devreye alınmaması nedeniyle suyun çamurlu olduğu belirtilirken, Beykoz'da ise derelerin taşması nedeniyle deniz kahverengi oldu. Sahilde balıkçılık yapan vatandaş, 2 gündür Haliç'in suyunun renginin böyle olduğunu, lağım suyunun da buraya aktığını söyledi.

Giriş Tarihi: 10.02.2022 16:07 Güncelleme Tarihi: 10.02.2022 16:15
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Yağmur sonrası İstanbul Boğazı ve Haliç çamura bulandı! Dere ve lağım suları denize karıştı

İstanbul'da etkili olan yağmur denizin rengini değiştirdi. Anadoluhisarı'nda Göksu Deresi taşınca Boğaz kahverengi oldu. Yine Kaynarca Deresi'nin taşması ile Kabakoz koyunda da deniz kahverengine büründü. Haliç'te de konnektörlerin çalıştırılmaması nedeniyle deniz çamura bulandı.

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Yağmur sonrası İstanbul Boğazı ve Haliç çamura bulandı! Dere ve lağım suları denize karıştı

GÖKSU DERESİ TAŞTI, BOĞAZ ÇAMURA BULANDI

Beykoz'daki Göksu Deresi'nden akan çamurlu su, İstanbul Boğazı'nın rengini kahverengiye dönüştürdü.

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Yağmur sonrası İstanbul Boğazı ve Haliç çamura bulandı! Dere ve lağım suları denize karıştı

Kentte son günlerde etkili olan yağış nedeniyle Anadolu Hisarı'ndaki Göksu Deresi'nde çamur oluştu.

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Yağmur sonrası İstanbul Boğazı ve Haliç çamura bulandı! Dere ve lağım suları denize karıştı

Derenin İstanbul Boğazı ile birleştiği yerde, üzerinde çamur tabakası oluşan su kahverengiye dönüştü.

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Yağmur sonrası İstanbul Boğazı ve Haliç çamura bulandı! Dere ve lağım suları denize karıştı

Dereden gelen ağaç parçaları da İstanbul Boğazı'na sürüklendi.