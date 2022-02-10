Yağmur sonrası İstanbul Boğazı ve Haliç çamura bulandı! Dere ve lağım suları denize karıştı

İstanbul'da son günlerde etkili olan yağış nedeniyle Anadolu Hisarı'ndaki Göksu Deresi'nde çamur oluştu. Derenin İstanbul Boğazı ile birleştiği yerde, suyun rengi kahverengiye döndü. Haliç'te konnektörlerin devreye alınmaması nedeniyle suyun çamurlu olduğu belirtilirken, Beykoz'da ise derelerin taşması nedeniyle deniz kahverengi oldu. Sahilde balıkçılık yapan vatandaş, 2 gündür Haliç'in suyunun renginin böyle olduğunu, lağım suyunun da buraya aktığını söyledi.