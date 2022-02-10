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Kar yağışı hayatı felç etti! Yollar kilitlendi: Kuyruğun sonu gözükmüyor

Türkiye'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı felç etti. Dün gece ulaşıma kapanan Konya yolu hala trafiğe açılamazken, Adana ve Nevşehir kara yolu da tipi sebebiyle trafiğe kapatıldı. Tüm araçlar tesislere çekilirken, şehirlerarası otobüs yolcuları yurtlara yerleştiriliyor.

Giriş Tarihi: 10.02.2022 16:32 Güncelleme Tarihi: 10.02.2022 16:57
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Kar yağışı hayatı felç etti! Yollar kilitlendi: Kuyruğun sonu gözükmüyor

Aksaray'da dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi halen etkisini sürdürüyor.

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Kar yağışı hayatı felç etti! Yollar kilitlendi: Kuyruğun sonu gözükmüyor

Tipi sebebiyle dün gece Konya yolu trafiğe kapatılırken halen etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Aksaray-Adana ve Nevşehir yolları da trafiğe kapatıldı. Karayollarında oluşan uzun kuyruklar dron ile görüntülendi.

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Kar yağışı hayatı felç etti! Yollar kilitlendi: Kuyruğun sonu gözükmüyor

Polis ve jandarma ekipleri karayollarında geniş güvenlik önlemleri alırken hiçbir aracın geçişine izin verilmedi.

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Kar yağışı hayatı felç etti! Yollar kilitlendi: Kuyruğun sonu gözükmüyor

Tırlar ve otomobillerin birçoğu karayolunda kalırken, diğerleri de dinlenme tesislerine çekildi. Yolda kalan ve tesislere çekilen araçlara kumanya dağıtımı yapıldı.

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Kar yağışı hayatı felç etti! Yollar kilitlendi: Kuyruğun sonu gözükmüyor

Tesislerde kalan şehirlerarası yolculuk yapan otobüslerde bulunan yolcular da polis ekipleri tarafından bölgedeki yurtlara yönlendirildi.