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Kar yağışı hayatı felç etti! Yollar kilitlendi: Kuyruğun sonu gözükmüyor
Türkiye'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı felç etti. Dün gece ulaşıma kapanan Konya yolu hala trafiğe açılamazken, Adana ve Nevşehir kara yolu da tipi sebebiyle trafiğe kapatıldı. Tüm araçlar tesislere çekilirken, şehirlerarası otobüs yolcuları yurtlara yerleştiriliyor.
Giriş Tarihi: 10.02.2022 16:32Güncelleme Tarihi: 10.02.2022 16:57