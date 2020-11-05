Yaban hayatından fotokapana yakalanan anlar hayrete düşürdü! Karaca öyle bir şey yaptı ki...

Düzce'deki ormanlara kurulan foto kapanlar ile yaban hayatı görüntüledi. Kurt, boz ayı, yaban domuzu, tilki, vaşak, çakal ve geyikler görüntülere yansırken kamerayı fark eden bir karacan öyle bir şey yaptı ki... İşte yaban hayatından görenleri hayrete düşüren anlar...

Giriş Tarihi: 05.11.2020 09:42 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020 09:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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