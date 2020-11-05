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Haberler Galeri Yaban hayatından fotokapana yakalanan anlar hayrete düşürdü! Karaca öyle bir şey yaptı ki...

Yaban hayatından fotokapana yakalanan anlar hayrete düşürdü! Karaca öyle bir şey yaptı ki...

Düzce'deki ormanlara kurulan foto kapanlar ile yaban hayatı görüntüledi. Kurt, boz ayı, yaban domuzu, tilki, vaşak, çakal ve geyikler görüntülere yansırken kamerayı fark eden bir karacan öyle bir şey yaptı ki... İşte yaban hayatından görenleri hayrete düşüren anlar...

Giriş Tarihi: 05.11.2020 09:42 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020 09:57
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Yaban hayatından fotokapana yakalanan anlar hayrete düşürdü! Karaca öyle bir şey yaptı ki...

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'nin dört bir yanında ormanlara kurulan fotokapanlar, bu sefer Düzce'deki ormanlarda yaban hayatını görüntüledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yaban hayatından fotokapana yakalanan anlar hayrete düşürdü! Karaca öyle bir şey yaptı ki...

Yaban hayatın incelenmesi, hayvanların tespit edilmesi ve biyolojik çeşitliliğin artırılması amaçlanarak konulan fotokapanlar, Düzce'deki ormanlarda bulunan hayvanların görüntülerini çekti.

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Yaban hayatından fotokapana yakalanan anlar hayrete düşürdü! Karaca öyle bir şey yaptı ki...

Görüntülerde yavruların annesinden beslenme görüntüleri, kurt, boz ayı, yaban domuzu, tilki, vaşak, çakal ve geyikler görüntülendi.

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Yaban hayatından fotokapana yakalanan anlar hayrete düşürdü! Karaca öyle bir şey yaptı ki...

Ayrıca foto kapanı fark eden bir karaca kameraya yakın temasa girmesi dikkat çekti.

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Yaban hayatından fotokapana yakalanan anlar hayrete düşürdü! Karaca öyle bir şey yaptı ki...

VAHŞİ DOĞADA BÖYLESİNİ İLK KEZ GÖRECEKSİNİZ

Vahşi doğada kameralara takılan o anlar dünyayı ayağa kaldırdı. Belgesel çekimi için Brezilya'da bulunan ekip gördüğü manzara karşısında şoke oldular. Dehşet anlarını an be an kameralara kaydeden belgesel yapımcıları görüntüleri kamuoyu ile paylaştı. Kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan o görüntülere Türkiye'den ilgi her geçen gün artıyor.