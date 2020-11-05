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05 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Yaban hayatından fotokapana yakalanan anlar hayrete düşürdü! Karaca öyle bir şey yaptı ki... Yaban hayatından fotokapana yakalanan anlar hayrete düşürdü! Karaca öyle bir şey yaptı ki...
Düzce'deki ormanlara kurulan foto kapanlar ile yaban hayatı görüntüledi. Kurt, boz ayı, yaban domuzu, tilki, vaşak, çakal ve geyikler görüntülere yansırken kamerayı fark eden bir karacan öyle bir şey yaptı ki... İşte yaban hayatından görenleri hayrete düşüren anlar...
Giriş Tarihi: 05.11.2020 09:42 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020 09:57
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'nin dört bir yanında ormanlara kurulan fotokapanlar, bu sefer Düzce'deki ormanlarda yaban hayatını görüntüledi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yaban hayatın incelenmesi, hayvanların tespit edilmesi ve biyolojik çeşitliliğin artırılması amaçlanarak konulan fotokapanlar, Düzce'deki ormanlarda bulunan hayvanların görüntülerini çekti.
Görüntülerde yavruların annesinden beslenme görüntüleri, kurt, boz ayı, yaban domuzu, tilki, vaşak, çakal ve geyikler görüntülendi.
VAHŞİ DOĞADA BÖYLESİNİ İLK KEZ GÖRECEKSİNİZ
Vahşi doğada kameralara takılan o anlar dünyayı ayağa kaldırdı. Belgesel çekimi için Brezilya'da bulunan ekip gördüğü manzara karşısında şoke oldular. Dehşet anlarını an be an kameralara kaydeden belgesel yapımcıları görüntüleri kamuoyu ile paylaştı. Kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan o görüntülere Türkiye'den ilgi her geçen gün artıyor.