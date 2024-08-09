WhatsApp Kapanacak Mı, son durum ne? 2024 WhatsApp’a erişim engeli gelecek mi? BTK son dakika...

WhatsApp Kapatılacak mı?

WhatsApp hakkında ise şu ana kadar herhangi bir erişim engeli veya kısıtlama ile ilgili açıklama yapılmadı. Sosyal medya alanında yaşanan gelişmelerin ardından WhatsApp'a yönelik olası bir kısıtlama olup olmayacağı ise merakla bekleniyor.