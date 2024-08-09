09 Ağustos 2024, Cuma
WhatsApp Kapanacak Mı, son durum ne? 2024 WhatsApp'a erişim engeli gelecek mi? BTK son dakika...
Türkiye'de Instagram'a getirilen erişim engelinin ardından, WhatsApp'ın da benzer bir kısıtlamayla karşılaşıp karşılaşmayacağı merak ediliyor. 2024'te WhatsApp'a erişim engeli veya yasaklama planları olup olmadığı, kullanıcılar arasında merak ediliyor. Peki WhatsApp kapanacak mı? WhatsApp'a erişim engeli gelecek mi?
Giriş Tarihi: 09.08.2024 21:42 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 21:42