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Haberler Galeri WhatsApp Kapanacak Mı, son durum ne? 2024 WhatsApp'a erişim engeli gelecek mi? BTK son dakika...

WhatsApp Kapanacak Mı, son durum ne? 2024 WhatsApp'a erişim engeli gelecek mi? BTK son dakika...

Türkiye'de Instagram'a getirilen erişim engelinin ardından, WhatsApp'ın da benzer bir kısıtlamayla karşılaşıp karşılaşmayacağı merak ediliyor. 2024'te WhatsApp'a erişim engeli veya yasaklama planları olup olmadığı, kullanıcılar arasında merak ediliyor. Peki WhatsApp kapanacak mı? WhatsApp'a erişim engeli gelecek mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.08.2024 21:42 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 21:42
WhatsApp Kapanacak Mı, son durum ne? 2024 WhatsApp’a erişim engeli gelecek mi? BTK son dakika...

Sosyal medya alanında yaşanan son gelişmelerin ardından, WhatsApp'a 2024'te erişim engeli getirileceği iddiaları gündeme geldi. Instagram'a getirilen erişim engelinin etkisiyle, WhatsApp'ın da benzer bir kısıtlamayla karşılaşıp karşılaşmayacağı merak ediliyor. Peki 2024 WhatsApp'a erişim engeli gelecek mi? İşte son gelişmeler...

WhatsApp Kapanacak Mı, son durum ne? 2024 WhatsApp’a erişim engeli gelecek mi? BTK son dakika...

WhatsApp Kapatılacak mı?

WhatsApp hakkında ise şu ana kadar herhangi bir erişim engeli veya kısıtlama ile ilgili açıklama yapılmadı. Sosyal medya alanında yaşanan gelişmelerin ardından WhatsApp'a yönelik olası bir kısıtlama olup olmayacağı ise merakla bekleniyor.

WhatsApp Kapanacak Mı, son durum ne? 2024 WhatsApp’a erişim engeli gelecek mi? BTK son dakika...

Instagram'a Erişim Engeli

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Instagram'a 2 Ağustos'ta katalog suçlara aykırı hareket ettiği gerekçesiyle erişim engeli getirdi. Bakan Uraloğlu, Instagram yetkilileri ile yaptığı görüşmelerde, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusundaki hassasiyetlerin iletildiğini açıkladı. Öğleden sonra yeniden bir araya gelecekleri bu görüşmelerde taleplerin karşılanmasını umduğunu belirtti.

WhatsApp Kapanacak Mı, son durum ne? 2024 WhatsApp’a erişim engeli gelecek mi? BTK son dakika...

Roblox'a Erişim Engeli

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, çevrimiçi oyun platformu Roblox'un Türkiye'de erişime kapatıldığını duyurdu. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği, platformda çocukların istismarına neden olabilecek içerikler bulunduğu gerekçesiyle bu kararı aldı. Karar, UYAP üzerinden yayınlandıktan sonra BTK tarafından uygulamaya konuldu.