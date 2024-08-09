İncir severleri şoke eden gerçek! Bundan böyle iki kez düşüneceksiniz: Meğer içinde...

Neden Özel Bir Meyvedir?

İncir, latince adıyla Ficus carica, Moraceae ailesine ait bir bitkidir. İlk bakışta sıradan bir meyve gibi görünse de, incir aslında bir meyve değil, ters açan bir çiçektir. Bu, incirin kendine özgü ve ilginç bir üreme sürecine sahip olduğunu gösterir. Meyve yerine, incirin içinde aslında yüzlerce küçük çiçek bulunur ve bu çiçekler zamanla birleşerek inciri oluşturur. Bu çiçeklerin döllenmesi ise incir arıları sayesinde gerçekleşir.