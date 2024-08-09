09 Ağustos 2024, Cuma
İncir severleri şoke eden gerçek! Bundan böyle iki kez düşüneceksiniz: Meğer içinde...
İncir, tarih boyunca değerli bir meyve olarak kabul edilmiştir. Yüksek lif oranı ve zengin vitamin-mineral içeriği ile sağlık açısından önemli faydalar sunar. Potasyum, magnezyum, kalsiyum ve demir açısından zengin olan incir, kemik sağlığını destekler ve elektrolit dengesini korur. Ayrıca, A, B1 ve B2 vitaminleri ile enerji üretimine katkıda bulunur. İncirin bu besleyici değerleri, onu araştırmaya değer kılmaktadır.
Giriş Tarihi: 09.08.2024 15:16 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 15:23