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Yaklaşanı öldürüp etiyle besleniyorlar! İşte dünyanın en vahşi kabilesi
Hint Okyanusu'nda bulunan Andaman Adalarından biri olan Kuzey Sentinel Adası'nda hala ilkel şartlarda yaşamını sürdüren Sentinelese Kabilesi bulunuyor. Bu kabile saldırgan olduğu için vatandaşlar tarafından ziyaret edilemiyor. Öyle ki daha önce gelen bir turisti vahşice öldürdükleri biliniyor. İşte dünyanın en vahşi kabilesinin ilginç yaşamı.
Giriş Tarihi: 28.02.2022 14:34Güncelleme Tarihi: 28.02.2022 14:37