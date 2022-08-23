Vicdansız fırsatçılar! İstanbul’da öğrenciye ev sahibi zulmü | Korku evine 6500 TL istediler

Emlakçı bu fiyatlara Eyüpsultan'da ev bulmamızın imkânsız olduğunu söyleyerek, şu uyarıda bulundu: "Yanınıza bir ev arkadaşı daha alın ya da ailelerinizle konuşun size biraz daha para göndersinler. Biz aslında öğrencilere kiralamak istemiyoruz evleri; fiyatlar arttı, ödemelerde zorluk yaşayabilirler. En uygun kiralık daire 5.500 TL'den başlıyor, 45 bin TL'ye kadar çıkıyor. Emlakçı arkadaşımda bir daire var 4 bin 500 TL ama sobalı..." Günde minimum 15-20 öğrencinin gelip ev sorduğunu ama bütçelerine uygun bir yer bulamadıklarını söyleyen emlakçılar, şu sıralar kiralıktan çok satılık dairelere odaklanmış durumda.

