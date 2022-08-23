23 Ağustos 2022, Salı
Vicdansız fırsatçılar! İstanbul'da öğrenciye ev sahibi zulmü | Korku evine 6500 TL istediler
İstanbul'da kira fiyatlarındaki artışı bazı ev sahipleri fırsata çevirdi. Daireler, hatta dükkanlar bölünerek oda oda kiraya verilmeye başlandı. İstanbul'da vicdansız ev sahiplerinin öğrencilere yaptığı kira zulmünü gözler önüne serili. Bir kedinin bile yaşayamayacağı eve 6.500 TL, sobalı eve 4.500 TL kira isterlerken, 350 bin TL'ye dahi kiralık ev var.
Giriş Tarihi: 23.08.2022 06:59
- 1
- 16
- 2
- 16
- 3
- 16
- 4
- 16
- 5
- 16