Vergi rekortmeni Seylan Yaz’a 330 milyonluk tuzak! Kargo için attığı imza başına iş açtı

Kargocu kılığında iş yerine geldikleri Yaz'a imza karşılığında paket teslim eden dolandırıcılar, Yaz'ın imzası ile hazırladıkları sahte senetle iş adamına 19 milyon Euro'luk icra takibi başlattı. İş adamının suç duyurusu ile 6 şüpheli yakalanarak tutuklandı.