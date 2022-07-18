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Haberler Galeri Vergi rekortmeni Seylan Yaz'a 330 milyonluk tuzak! Kargo için attığı imza başına iş açtı

Vergi rekortmeni Seylan Yaz'a 330 milyonluk tuzak! Kargo için attığı imza başına iş açtı

İzmir'de vergi rekortmeni iş insanı Seylan Yaz, dolandırıcıların tuzağına düştü. Kargocu kılığında gelerek Yaz'a kargo teslim edip imzasını alan dolandırıcılar, hazırladıkları sahte senetle 19 milyon Euro'luk icra takibi başlattı. İş insanının suç duyurusu ile 6 şüpheli tutuklandı.

Sabah
Giriş Tarihi: 18.07.2022 06:50 Güncelleme Tarihi: 18.07.2022 06:58
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Vergi rekortmeni Seylan Yaz’a 330 milyonluk tuzak! Kargo için attığı imza başına iş açtı

İzmir'de defalarca vergi rekortmeni seçilen Med-Kim Kimya Sanayi Genel Müdürü Seylan Yaz, dolandırıcıların tuzağına düştü.

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Vergi rekortmeni Seylan Yaz’a 330 milyonluk tuzak! Kargo için attığı imza başına iş açtı

Kargocu kılığında iş yerine geldikleri Yaz'a imza karşılığında paket teslim eden dolandırıcılar, Yaz'ın imzası ile hazırladıkları sahte senetle iş adamına 19 milyon Euro'luk icra takibi başlattı. İş adamının suç duyurusu ile 6 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

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Vergi rekortmeni Seylan Yaz’a 330 milyonluk tuzak! Kargo için attığı imza başına iş açtı

Dava dosyasına yansıyan bilgilere göre olay şöyle gelişti: İş adamı Seylan Yaz, 13 Şubat 2020'de İzmir Alsancak'taki şirketin binasındayken kendisini PTT görevlisi olarak tanıtan kargo görevlisi geldi.

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Vergi rekortmeni Seylan Yaz’a 330 milyonluk tuzak! Kargo için attığı imza başına iş açtı

Görevli, iş adamına İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı'ndan gönderilen bir paket olduğunu söyledi. İş adamı kargo görevlisinden kimlik kartı görmek istedi. Kargocu ise, kartın araç içerisinde kaldığını isterse gidip alabileceğini söyledi.

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Vergi rekortmeni Seylan Yaz’a 330 milyonluk tuzak! Kargo için attığı imza başına iş açtı

Teslim evraklarının listesinde birden fazla kişinin bilgilerinin ve imzalarının olduğunu gören Yaz, çalakalem bir imza ile kargo paketini teslim aldı.