Veli Eren Atay’ın kaybında flaş gelişme! Müge Anlı’ya gelen ihbar gözyaşlarına boğdu: Lütfen susmayın

15 Temmuz'da arkadaşlarıyla birlikte Çeşme'ye giden Veli Eren Atay, bir daha eve dönmedi. 16 Temmuz'dan beri hiçbir haber alınamayan gencin kaybı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alındı. Canlı yayına katılan bir arkadaşının açıklamaları anne ve babasını gözyaşlarına boğdu. İşte detaylar...