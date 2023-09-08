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Veli Eren Atay’ın kaybında flaş gelişme! Müge Anlı’ya gelen ihbar gözyaşlarına boğdu: Lütfen susmayın

15 Temmuz'da arkadaşlarıyla birlikte Çeşme'ye giden Veli Eren Atay, bir daha eve dönmedi. 16 Temmuz'dan beri hiçbir haber alınamayan gencin kaybı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alındı. Canlı yayına katılan bir arkadaşının açıklamaları anne ve babasını gözyaşlarına boğdu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.09.2023 16:08 Güncelleme Tarihi: 08.09.2023 16:46
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Veli Eren Atay’ın kaybında flaş gelişme! Müge Anlı’ya gelen ihbar gözyaşlarına boğdu: Lütfen susmayın

İzmir'de yaşayan Mehmet-Ebru Altay'ın oğulları Veli Eren Atay, arkadaşlarıyla buluşmak için 15 Temmuz'da Çeşme'ye gitti.

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Veli Eren Atay’ın kaybında flaş gelişme! Müge Anlı’ya gelen ihbar gözyaşlarına boğdu: Lütfen susmayın

Atay, aynı günün akşamı arkadaşlarıyla Alaçatı'daki bir eğlence kulübüne geçti. Görgü tanıkları ve kamera kayıtlarına göre, saat 02.30 sıralarında Atay'ın birlikte eğlenmeye geldiği 2'si kız, 4 arkadaşı mekandan gitti. Eren Atay ise mekandan saat 04.00 sıralarında çıktı ve izini kaybettirdi.

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Veli Eren Atay’ın kaybında flaş gelişme! Müge Anlı’ya gelen ihbar gözyaşlarına boğdu: Lütfen susmayın

En son annesiyle 16 Temmuz saat 01.00'da telefonda konuşan Veli Eren, ailesine kendisini merak etmemelerini ve Çeşme'de çok eğlendiğini söyledi.

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Veli Eren Atay’ın kaybında flaş gelişme! Müge Anlı’ya gelen ihbar gözyaşlarına boğdu: Lütfen susmayın

O andan itibaren oğullarından haber alınamayan Mehmet-Ebru Atay çifti, hemen polise gitti. Aradan geçen sürede Atay'dan haber alınamadı.

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Veli Eren Atay’ın kaybında flaş gelişme! Müge Anlı’ya gelen ihbar gözyaşlarına boğdu: Lütfen susmayın

KONU MÜGE ANLI'YA TAŞINDI

Atay'ın ailesi oğullarını bulmak için Müge Anlı'ya katıldı. İddialara göre Atay; En son 16 Temmuz'da saat 19.00 sıralarında bir minibüs şoförü tarafından yanında bir kişiyle Alaçatı ilçe merkezine yürürken görüldü.