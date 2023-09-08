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Veli Eren Atay’ın kaybında flaş gelişme! Müge Anlı’ya gelen ihbar gözyaşlarına boğdu: Lütfen susmayın
15 Temmuz'da arkadaşlarıyla birlikte Çeşme'ye giden Veli Eren Atay, bir daha eve dönmedi. 16 Temmuz'dan beri hiçbir haber alınamayan gencin kaybı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alındı. Canlı yayına katılan bir arkadaşının açıklamaları anne ve babasını gözyaşlarına boğdu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 08.09.2023 16:08Güncelleme Tarihi: 08.09.2023 16:46