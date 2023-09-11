Meğer hep yanlış yapmışız! Kek, börek, poğaçalarınıza usta eli değdirecek ipucu! İşte lezzet rotası...
Mutfakta harika hamur işleri yapmak için bazı püf noktalarını bilmek, lezzetli sonuçlara ulaşmanın anahtarıdır. Özellikle kek, turta ve diğer tatlılar için doğru malzemeleri ve yöntemleri kullanmak, herkesin beğeneceği atıştırmalıklar hazırlamanıza yardımcı olabilir. İşte kek, börek ve poğaçalarınıza usta eli değdirecek ipucu...
Giriş Tarihi: 11.09.2023
09:00 Güncelleme Tarihi: 11.09.2023
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Mutfakta harika hamur işleri yapmak için bazı püf noktalarını bilmek, lezzetli sonuçlara ulaşmanın anahtarıdır. Özellikle kek, turta ve diğer tatlılar için doğru malzemeleri ve yöntemleri kullanmak, herkesin beğeneceği atıştırmalıklar hazırlamanıza yardımcı olabilir. İşte kek, börek ve poğaçalarınıza usta eli değdirecek ipucu...
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KEK NASIL PİŞİRİLİR?
Öncelikle kek hamurunun homojen olması için malzemeleri oda sıcaklığında kullanmanız gerekiyor. Ayrıca unun elenmesi kekin kabarmasına yardımcı olur.
Keki fırına koymadan önce fırın sıcaklığının doğru ayarlandığından emin olun. Kek pişerken fırının kapağını açmayın yoksa kek çökebilir. Kekin pişip pişmediğini kontrol etmek için kürdanla test edin. Kekin ortasına kürdan batırın ve kürdanı çıkardığınızda hamur kalmamışsa kekiniz hazır demektir.
PASTA YAPIMININ PÜF NOKTALARI
Bir kekin iyi pişmesi için fırın sıcaklığının doğru ayarlanması gerekir. Ayrıca kek hamuru homojen bir kıvama gelinceye kadar iyice çırpılmalıdır. Kek hamuruna kabartma tozu veya kabartma tozu eklediyseniz, pişirmeden önce birkaç dakika bekletin ve ardından hamuru hemen fırına koyun.
Keki fırına koymadan önce kek kalıbını yağlamayı unutmayın. Kek kalıbının boyutu da önemlidir, eğer kalıbınız kekinizden büyükse kekiniz kabarmayabilir.
BÖREK YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Pasta yapmak pasta yapmak kadar kolay değil. Börek yaparken en önemli şeylerden biri hamuru ince bir şekilde açmaktır. Hamur incelticisini yuvarlamak hamur işine lezzet katar ve pişirme süresini kısaltır.
Böreğin içine çok fazla iç malzeme koymayınız, aksi halde hamur pişerken iç malzeme taşacaktır. Böreği fırına koymadan önce yumurta sarısı ile kaplamak da börek renginin güzel olmasını sağlar.
Çöreklerin bozulmasını önlemek için 5 ipucu. Usta aşçılar börek pişirirken hep bu sırlardan yararlanmışlar ve çabaları boşa gitmemiş.
İşte emeklerinizin boşa gitmemesi için bilmeniz gerekenler.
Pastacılık çabuk bozulan bir hamur işi türüdür. Ancak hamur işlerinizin bozulmasını önlemenin yolları vardır. Donutların bozulmasını önlemek için şunları yapabilirsiniz: