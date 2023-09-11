Meğer hep yanlış yapmışız! Kek, börek, poğaçalarınıza usta eli değdirecek ipucu! İşte lezzet rotası...

BÖREK YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Pasta yapmak pasta yapmak kadar kolay değil. Börek yaparken en önemli şeylerden biri hamuru ince bir şekilde açmaktır. Hamur incelticisini yuvarlamak hamur işine lezzet katar ve pişirme süresini kısaltır.

Böreğin içine çok fazla iç malzeme koymayınız, aksi halde hamur pişerken iç malzeme taşacaktır. Böreği fırına koymadan önce yumurta sarısı ile kaplamak da börek renginin güzel olmasını sağlar.