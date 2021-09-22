Vedat Alexander Schlienbecker’ın babası 33 yıllık acıyı anlattı: Duvarları yerleri kokladım

ÇOCUKLARA SÜNNET

Vedat Yaman Alexander Schlienbecker ise ailesini ilk gördüğü anda saf sevgiyi, coşkuyu hissettiğini anlattı. Vedat, "İlk istediğim şey çocuklarımın sünnet düğününü yaptırmak. İzmir'deki annemin evine de gitmek istiyorum. Ankara'daki babamın evine gitmek ve Mardin kebabı yemek istiyorum. Müslüman olarak doğdum. Ama öyle bir şey ki ben Almanya'daki kendi ailemin içinde bunları uygulayamadım" dedi.

