22 Eylül 2021, Çarşamba
Vedat Alexander Schlienbecker’ın babası 33 yıllık acıyı anlattı: Duvarları yerleri kokladım
1988 yılında ablası ile birlikte Almanya'ya evlatlık verilen Vedat Alexander Schlienbecker'ın 33 yıllık aile hasreti Müge Anlı'da son buldu. Canlı yayında anne babası ve kardeşleriyle kavuşan Vedat Alexander, eşi ve çocuklarını da ailesiyle buluşturdu. Evlat hasreti son bulan baba Adil Yaman, "Oğlumu bıraktığım yerde ağlıyor, duvarları kokluyordum" derken, anne Fatma Korhan ise "Bu rüya mı, hâlâ inanamıyorum" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 22.09.2021 09:20 Güncelleme Tarihi: 22.09.2021 09:20
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