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Vedat Alexander Schlienbecker’ın babası 33 yıllık acıyı anlattı: Duvarları yerleri kokladım

1988 yılında ablası ile birlikte Almanya'ya evlatlık verilen Vedat Alexander Schlienbecker'ın 33 yıllık aile hasreti Müge Anlı'da son buldu. Canlı yayında anne babası ve kardeşleriyle kavuşan Vedat Alexander, eşi ve çocuklarını da ailesiyle buluşturdu. Evlat hasreti son bulan baba Adil Yaman, "Oğlumu bıraktığım yerde ağlıyor, duvarları kokluyordum" derken, anne Fatma Korhan ise "Bu rüya mı, hâlâ inanamıyorum" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 22.09.2021 09:20 Güncelleme Tarihi: 22.09.2021 09:20
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Vedat Alexander Schlienbecker’ın babası 33 yıllık acıyı anlattı: Duvarları yerleri kokladım

İzmir'de 33 yıl önce ablasıyla birlikte cami avlusuna bırakılan Vedat Yaman Alexander Schlienbecker'in aile hasreti, Müge Anlı'da son bulmuştu. Annesi, babası ve 19 kardeşiyle buluşan Vedat ve ailesi konuştu.

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Vedat Alexander Schlienbecker’ın babası 33 yıllık acıyı anlattı: Duvarları yerleri kokladım

"ŞARTLARIMIZ ÇOK ACIYDI"

Sabah'ın haberine göre, 33 yıl sonra oğluna kavuşmanın mutluluğunu yaşayan baba Adil Yaman, "Vedat'ı 16-17 yaşlarındayken sahipsizlikten, cahillikten, annesizlikten, babasızlıktan bıraktım. Eğitimsizlik, kimsesizlik çok zor. O yaşlardayken bir insanın evlenmesi doğru değil. Şu anki aklım olsaydı asla ama asla evladımı bırakmazdım. Ama o zamanki şartlarımız çok acıydı gerçekten.

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Vedat Alexander Schlienbecker’ın babası 33 yıllık acıyı anlattı: Duvarları yerleri kokladım

"ONLARI GÜCÜM YETTİĞİ KADAR ARADIM"

Bunu yaşamadan bilemez kimse. Bizi oğlumuzla kavuşturan Müge Anlı'ya minnettarız, Allah sizlerden razı olsun. Müge Anlı'nın programında Vedat ve Hülya'nın fotoğraflarını gören arkadaşım beni aradı. Görüntüleri bana gönderdi. Şoke oldum. Onları çok aradım. Gücümün yettiği kadar aradım onları.

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Vedat Alexander Schlienbecker’ın babası 33 yıllık acıyı anlattı: Duvarları yerleri kokladım

"DUVARLARI YERLERİ KOKLADIM"

Her İzmir'e gidişimde onları bıraktığımız camide oturup saatlerce ağlardım. O duvarları, yerleri koklardım. Bundan sonraki en büyük görevim Vedat'a Müslümanlığı anlatmak, kendisi de bunu çok arzuluyor. Torunlarımı da sünnet ettireceğim, sünnet düğünü yapacağım" ifadelerini kullandı.

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Vedat Alexander Schlienbecker’ın babası 33 yıllık acıyı anlattı: Duvarları yerleri kokladım

ÇOCUKLARA SÜNNET

Vedat Yaman Alexander Schlienbecker ise ailesini ilk gördüğü anda saf sevgiyi, coşkuyu hissettiğini anlattı. Vedat, "İlk istediğim şey çocuklarımın sünnet düğününü yaptırmak. İzmir'deki annemin evine de gitmek istiyorum. Ankara'daki babamın evine gitmek ve Mardin kebabı yemek istiyorum. Müslüman olarak doğdum. Ama öyle bir şey ki ben Almanya'daki kendi ailemin içinde bunları uygulayamadım" dedi.