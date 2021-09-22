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Bir neslin kabusu olan Tarkan Viking Kanı filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı

Yeşilçam efsanesi Kartal Tibet, 1 Temmuz 2021 günü aramızdan ayrıldı. Kartal Tibet denilince aklımıza yönetmeliğini yaptığı filmlerle birlikte pek tabii ki 'Tarkan' filmleri geliyor. Tarkan serisinin en çok bilinen sahnesi ise hiç şüphesiz 'ahtapot' sahnesi. Söz konusu sahne bir neslin kabusu olmuş, birçok kişiye büyük korku salmıştı. Tarkan Viking Kanı filminin en epik sahnesindeki hatayı görünce çok şaşıracaksınız. İşte Yeşilçam filmlerindeki büyük hatalar...

Giriş Tarihi: 22.09.2021 01:46 Güncelleme Tarihi: 22.09.2021 01:49
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Bir neslin kabusu olan Tarkan Viking Kanı filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı

Tarkan: Viking Kanı filmi birçoğumuzun izlediği Yeşilçam'ın klasikleri arasına girmiş bir film. Kurgusal karakter Tarkan üzerine yazılmış Viking Kanı isimli çizgi romandan uyarlanan 1971 yapımı fantastik Türk filmi, Mehmet Aslan tarafından yönetilen film Sezgin Burak'ın filmle aynı addaki çizgi romanına sadık kalınarak çekilmişti. Tarkan serisinin üçüncü filmi olan bu filmde diğer filmlerde olduğu gibi Tarkan karakterini Kartal Tibet canlandırmıştı. Nesilden nesile yayılan 'ahtapot' sahnesi ise birçoğumuzun çocukluk kabusu. Peki, o sahnedeki hatayı biliyor musunuz? İşte Tarkan Viking Kanı filmi başta olmak üzere Yeşilçam klasiklerindeki büyük hatalar...

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Bir neslin kabusu olan Tarkan Viking Kanı filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı

Tarkan Viking Kanı
Filmdeki denizin içinde çekilen sahneler İzmir'de bir otelin havuzunda gerçekleştirildi.

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Bir neslin kabusu olan Tarkan Viking Kanı filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı

Ahtapot ile boğuşma sahnesinde arka planda çekimin yapıldığı havuzun duvarları görünüyor.

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Bir neslin kabusu olan Tarkan Viking Kanı filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı
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Bir neslin kabusu olan Tarkan Viking Kanı filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı