Bir neslin kabusu olan Tarkan Viking Kanı filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı

Yeşilçam efsanesi Kartal Tibet, 1 Temmuz 2021 günü aramızdan ayrıldı. Kartal Tibet denilince aklımıza yönetmeliğini yaptığı filmlerle birlikte pek tabii ki 'Tarkan' filmleri geliyor. Tarkan serisinin en çok bilinen sahnesi ise hiç şüphesiz 'ahtapot' sahnesi. Söz konusu sahne bir neslin kabusu olmuş, birçok kişiye büyük korku salmıştı. Tarkan Viking Kanı filminin en epik sahnesindeki hatayı görünce çok şaşıracaksınız. İşte Yeşilçam filmlerindeki büyük hatalar...