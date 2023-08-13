Vatandaşların meteor yağmuru heyecanı! Binlerce kişi bir araya geldi

14 yıldır gökyüzü bilimi ile ilgilenen amatör astrolog Gizem Çoban, "Bugün burada persied meteor yağmuru için toplandık. İnsanlar çok heyecanlı ve coşkulu bir kalabalık var. Bu kadar kalabalık beklemiyordum. Karacabey'e ben de ilk kez geldim. Meteorlar aslında bir kuyruklu yıldızın eteğinden dökülen taşlar olarak anlatıyoruz. Yıldızlar aslında kaymıyor. Her yıl aynı tarihlerde olan meteor yağmurunu izleyeceğiz. 28 Temmuz'dan başlıyor, ağustos ayının sonuna kadar devam ediyor. Sadece 12-13 Ağustos tarihlerinde en çok görüldüğü dönemlerdir. O yüzden bu akşam güzel bir etkinlik planlandı. Bu gün ay yüzde 14 doluluğunda. Güzel bir akşam geçireceklerini inanıyorum. Bulutlar oldukça azaldı. Rüzgar var ama bu bizim gökyüzünü seyretmenize engel değil. O yüzden ay çok dolu olsaydı, ya da dolunay olsaydı kesinlikle gözlem yapamazdık. Gözlem için elverişli bir akşam yaşıyoruz" diye konuştu.