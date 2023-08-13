Vatandaşların meteor yağmuru heyecanı! Binlerce kişi bir araya geldi
Kandilli Rasathanesi günler öncesinden yaptığı açıklamada 12-13 Ağustos tarihleri arasında halk arasında yıldız kayması olarak da bilinen meteor yağmuru olacağını duyurmuştu. Bu duyurunun üzerine vatandaşlar meteor olayını gözlemlemek için yüksek noktalara akın etti.
Giriş Tarihi: 13.08.2023
06:28 Güncelleme Tarihi: 13.08.2023
06:28
Kandilli Rasathanesi günler öncesinden yaptığı duyuruda Perseid Meteor olayının 12 - 13 Ağustos tarihleri arasında gece 00.00 ile 04.00 saatleri arasında Türkiye'den de gözlemlenebileceğini duyurmuştu. Bu duyurunun üzerine İstanbullular meteor olayını görmek için şehrin yüksek yerlerine çıktı.
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O noktalardan biride Çamlıca Camii'siydi. Meteor olayını görmek isteyenler aileleriyle birlikte geç saatlere kadar Camii'nin avlusunda beklediler.
Konuyla ilgili konuşan Hafsanur Tunçay "Meteor yağmuru için yeni Çamlıca Camii'sine geldik. Şu anda meteor yağmurunu bekliyoruz." şeklinde konuştu.
BİNLERCE KİŞİ BİR ARAYA GELDİ
Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Karacabey Belediyesi ev sahipliğinde binlerce kişi perseid meteor yağmuru için bir araya geldi. Vatandaşlar sabah saatlerinde alana çadır ve karavanları ile gelerek bu görsel şöleni beklemeye başladı. Ayrıca, gökyüzünün daha iyi izlenmesi için de UEDAŞ ekipleri şehrin bazı noktalarında karartma yaptı. Gökyüzünde meteor beklenirken, vatandaşlar Starlink uydularına da tanıklık etti.
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, etkinliğin dördüncü yılı olduğunu ifade ederek, "Türkiye'nin birçok yerinde bu doğa olayı gözlemlense de Karacabey'e gerçekten ilgi çok büyük. Biz bile buraya gelirken zorlandık. Gerçekten bir izdiham var. Bizler bu tür etkinlikleri artarak devam ettirmek istiyoruz" dedi.
14 yıldır gökyüzü bilimi ile ilgilenen amatör astrolog Gizem Çoban, "Bugün burada persied meteor yağmuru için toplandık. İnsanlar çok heyecanlı ve coşkulu bir kalabalık var. Bu kadar kalabalık beklemiyordum. Karacabey'e ben de ilk kez geldim. Meteorlar aslında bir kuyruklu yıldızın eteğinden dökülen taşlar olarak anlatıyoruz. Yıldızlar aslında kaymıyor. Her yıl aynı tarihlerde olan meteor yağmurunu izleyeceğiz. 28 Temmuz'dan başlıyor, ağustos ayının sonuna kadar devam ediyor. Sadece 12-13 Ağustos tarihlerinde en çok görüldüğü dönemlerdir. O yüzden bu akşam güzel bir etkinlik planlandı. Bu gün ay yüzde 14 doluluğunda. Güzel bir akşam geçireceklerini inanıyorum. Bulutlar oldukça azaldı. Rüzgar var ama bu bizim gökyüzünü seyretmenize engel değil. O yüzden ay çok dolu olsaydı, ya da dolunay olsaydı kesinlikle gözlem yapamazdık. Gözlem için elverişli bir akşam yaşıyoruz" diye konuştu.