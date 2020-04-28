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Haberler Galeri Vatandaşlara çok önemli e-Devlet uyarısı! Siber dolandırıcılıklara karşı nasıl korunuruz?

Vatandaşlara çok önemli e-Devlet uyarısı! Siber dolandırıcılıklara karşı nasıl korunuruz?

Milyonlarca vatandaşın evinden çıkmadan pek çok işlemini internet üzerinden halledebilmesine olanak veren e-Devlet'e girenleri çok yakından ilgilendiren önemli bir uyarı yapıldı. Peki siber dolandırıcılıklara karşı nasıl korunuruz? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 28.04.2020 18:03 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 18:17
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Vatandaşlara çok önemli e-devlet uyarısı! Siber dolandırıcılıklara karşı nasıl korunuruz?
Vatandaşlara çok önemli e-devlet uyarısı! Siber dolandırıcılıklara karşı nasıl korunuruz?

Mart ayının sonunda başlayan uygulamaya başvuranların sayısı 3 milyonu aşarken siber suçlular ise, vatandaşları kandırmak için bir dizi dolandırıcılık yöntemi uygulamaya başladı.

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Vatandaşlara çok önemli e-devlet uyarısı! Siber dolandırıcılıklara karşı nasıl korunuruz?
Vatandaşlara çok önemli e-devlet uyarısı! Siber dolandırıcılıklara karşı nasıl korunuruz?

Siber dolandırıcıların, Koronavirüs (Covid-19) pandemisinin yoğun gözüktüğü ülkelerde kötü amaçlı yazılımları yaymak, kurbanların hassas bilgilerini ele geçirmek veya devlet desteklerini manipüle ederek kimlik hırsızlığı yapmak için SMS, sosyal medya reklamları, sahte internet siteleri ve e-postaları kullandığını belirten Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak isteyen vatandaşları siber dolandırıcılıklara karşı uyarıyor.

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Vatandaşlara çok önemli e-devlet uyarısı! Siber dolandırıcılıklara karşı nasıl korunuruz?
Vatandaşlara çok önemli e-devlet uyarısı! Siber dolandırıcılıklara karşı nasıl korunuruz?

Kriz zamanlarında oldukça savunmasız hale gelindiğini ve siber dolandırıcıların da oldukça iyi bir şekilde rol oynayarak resmi kurum adlarının ve logolarının kullanıldığı sahte SMS'ler, sosyal medya reklamları, internet siteleri ve e-postalar ile kısa çalışma ödeneği bekleyen masum vatandaşları kandırabildiğini belirten Akkoyunlu, "Bazı basit kurallara uyarak ve sevdiklerinizi bilgilendirerek bu tür dolandırıcılıkların kurbanı olmaktan kurtulabilirsiniz." ifadelerinde bulunuyor.

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Vatandaşlara çok önemli e-devlet uyarısı! Siber dolandırıcılıklara karşı nasıl korunuruz?
Vatandaşlara çok önemli e-devlet uyarısı! Siber dolandırıcılıklara karşı nasıl korunuruz?

"Kısa mesajlar, sosyal medya reklamları, sahte internet siteleri, e-postalar ve posta yoluyla gönderilen mektuplar da dahil olmak üzere çeşitli kimlik avı tekniklerini kullanmaya çalışan siber dolandırıcıların hepsi kişisel bilgilerinizi çalmaya veya sizi kısa çalışma ödeneği gibi uygulamaları manipüle ederek kandırmaya çalışır." açıklamasında bulunan Akkoyunlu, kişisel kimlik bilgilerinizi kimseye vermeyin ve her zaman www.turkiye.gov.tr, www.iskur.gov.tr ve www.ailevecalisma.gov.tr gibi resmi bağlantılardan bilgi alarak işlem yaptığınızdan emin olun uyarısında bulunuyor.

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Vatandaşlara çok önemli e-devlet uyarısı! Siber dolandırıcılıklara karşı nasıl korunuruz?
Vatandaşlara çok önemli e-devlet uyarısı! Siber dolandırıcılıklara karşı nasıl korunuruz?

Bununla birlikte yazım hataları, yanlış yazılmış e-posta adresleri ve alan adları ile şüpheli bağlantılar, saldırıların kurbanı olmanızı engelleyebilir. Peki kendinizi kısa çalışma ödeneği temalı dolandırıcılıklardan nasıl korursunuz?