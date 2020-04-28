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Vatandaşlara çok önemli e-Devlet uyarısı! Siber dolandırıcılıklara karşı nasıl korunuruz?
Milyonlarca vatandaşın evinden çıkmadan pek çok işlemini internet üzerinden halledebilmesine olanak veren e-Devlet'e girenleri çok yakından ilgilendiren önemli bir uyarı yapıldı. Peki siber dolandırıcılıklara karşı nasıl korunuruz? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 28.04.2020 18:03Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 18:17
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Vatandaşlara çok önemli e-devlet uyarısı! Siber dolandırıcılıklara karşı nasıl korunuruz?
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Vatandaşlara çok önemli e-devlet uyarısı! Siber dolandırıcılıklara karşı nasıl korunuruz?
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Vatandaşlara çok önemli e-devlet uyarısı! Siber dolandırıcılıklara karşı nasıl korunuruz?
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Vatandaşlara çok önemli e-devlet uyarısı! Siber dolandırıcılıklara karşı nasıl korunuruz?
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Vatandaşlara çok önemli e-devlet uyarısı! Siber dolandırıcılıklara karşı nasıl korunuruz?