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09 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Vatandaşın hayatını tehlikeye atıyor! İstanbul'daki üst ve alt geçitlerin içler acısı hali Vatandaşın hayatını tehlikeye atıyor! İstanbul'daki üst ve alt geçitlerin içler acısı hali İstanbul'un üst geçitleri tehlike saçıyor. Üstünden onlarca araç ve yayanın geçtiği üst geçitler paslı demirleri, dökülen betonlarıyla tehlike yaratıyor. Tehlike saçan, büyük tedirginlik yaratan bu geçitler için uzmanlar, köklü çözüm alınması gerektiğini söylüyorlar. Giriş Tarihi: 09.12.2020 10:46 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 10:56
İstanbul'un çeşitli ilçelerinde bulunan alt ve üst geçitler paslı demirleri, çatlak betonları ve kırık dökük parçalarıyla üstünden altından geçenleri tedirgin ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Unkapanı Köprüsü alt geçidi bunlardan en dikkat çekenlerden. Her yerinden paslı demirler çıkan geçidin duvarları da çatlaklar içinde, yapılan çelik güçlendirmelerin eğriliği ise korkutuyor.
SUNA: KÖKLÜ ÇÖZÜM BULUNMALI
İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Suna, Unkapanı Köprüsü alt geçidinde yapılan onarımların yeterli olmadığını söyledi.
"İstanbul'da buna benzer köprülerin de şu andan itibaren gözden geçirilmesi gerekiyor." diyen Suna, "Önümüzdeki bu köprü de zamanla hasarlar aldı. Hasarlardan sonra onarıma uğramış. Ama bu onarımlar da yeterli değil. Onarılan yerler de hasar almış. Bunlara daha köklü bir çözüm bulunması gerekiyor. Çözüm bulunasıya kadar emniyet açısından tekrar gözden geçirilerek onarılması gerekir. Tehlike arz eden yerleri var. Bunların önlenmesi gerekir." ifadelerini kullandı.
"ÜZERİNDEN ARAÇLAR, İNSANLAR GEÇİYOR"
Nusret Suna, "Bu köprü betonarme bir köprü. Zamanında çok yıpranıp hasar aldığından dolayı çelik elemanlarla güçlendirme yapılmış. Ama bu elemanlar da hasar almış. Bunların tekrardan gözden geçirilmesi gerekiyor. İstanbul'da buna benzer köprülerin de şu andan itibaren gözden geçirilmesi gerekiyor.