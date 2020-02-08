Bebeğini çöpe atan annenin ifadesi kan dondurdu

"TECAVÜZE UĞRADIM"

A.A., polise verdiği ilk ifadede geçen yıl Tekirdağ'da kaldığı yetiştirme yurdundan kaçtığını ve sığındığı metruk evde tanımadığı bir kişinin tecavüzüne uğradığını iddia etti. A.A., daha sonra yetiştirme yurdundan ayrılarak, Keşan'da yaşayan anne ve ablasının yanına geldiğini kaydetti. Anne A.A.'nın Keşan Devlet Hastanesi kadın doğum servisinde, bebeğinin ise Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde kuvöze alınarak tedavilerinin sürdüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Bebek, Anne A.A. ve ablası M.A.'nın pazartesi günü taburcu edilerek, koruma altına alınacağı ve Edirne Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yurda yerleştirilecekleri kaydedildi.