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Bebeğini çöpe atan annenin ifadesi kan dondurdu
Edirne'nin Keşan ilçesinde yeni doğum yapan 14 yaşındaki kız, bebeğini çöpe bıraktı. Çöpten gelen ağlama sesleriyle bebeği bulan mahalle sakinleri minik bebeği donmaktan son anda kurtardı. Koruma altına alınan 14 yaşındaki anne verdiği ifadesinde Tekirdağ'da kaldığı yetiştirme yurdundan kaçtığını ve sığındığı metruk evde bir kişinin tecavüzüne uğradığını söyledi.
Giriş Tarihi: 08.02.2020 11:11 Güncelleme Tarihi: 08.02.2020 11:13
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