Van Gölü'nde görsel şölen! İlk kafile geldi: Bu yıl sayıları daha fazla

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, küresel ısınma ve iklim değişikliğinden ilk etkilenecek olan yaban hayvanlarının flamingolar olduğunu ve göçmen kuşların halen havzada besin bulabildikleri için geldiklerini söyledi.