17 Nisan 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Van Gölü'nde görsel şölen! İlk kafile geldi: Bu yıl sayıları daha fazla

Van Gölü'nde görsel şölen! İlk kafile geldi: Bu yıl sayıları daha fazla

Flamingoların ilk kafilesi Van Gölü'ne geldi. Sulak alanları yaz aylarında mesken tutan binlerce flamingo, en önemli yaşam alanlarından biri olan Muradiye ilçesinin Karahan bölgesindeki göl kıyılarında konaklamaya başladı. Prof. Dr. Lokman Aslan, Van Gölü Havzası'ndaki sulak alanların zengin ve doğal yapısıyla yaban hayvanlarının tercih nedeni olduğunu söyledi. İşte Van Gölü'ndeki o görsel şölen...

Giriş Tarihi: 17.04.2023 11:03 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 11:07
  • 1
  • 11
Van Gölü’nde görsel şölen! İlk kafile geldi

Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Van Gölü Havzası, flamingolar için de önemli konaklama yerlerinin başında geliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Van Gölü’nde görsel şölen! İlk kafile geldi

İran'ın Urumiye Gölü'nden göç ederek Van Gölü Havzası'na gelen ve bir süre burada konaklayarak yavrularını büyüten flamingoların ilk kafilesi bu yıl nisan ayının ortalarında Muradiye ilçesinin Karahan bölgesindeki Van Gölü kıyılarına gelmeye başladı.

  • 3
  • 11
Van Gölü’nde görsel şölen! İlk kafile geldi

Türkiye'deki 453 kuş türünden yarısına yakınının konaklama ve üreme alanı olan İpekyolu ilçesindeki Erçek Gölü ve göl havzasındaki diğer sulak alanlar, her yıl flamingoların gelişiyle birlikte renkleniyor.

  • 4
  • 11
Van Gölü’nde görsel şölen! İlk kafile geldi

Kasım ayına kadar Van Gölü havzasında konaklayacak olan flamingolar, havaların soğumasıyla birlikte Afrika'ya göç edecek ardından da yine Hazar ve Urumiye bölgesine dönecek.

  • 5
  • 11
Van Gölü’nde görsel şölen! İlk kafile geldi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, küresel ısınma ve iklim değişikliğinden ilk etkilenecek olan yaban hayvanlarının flamingolar olduğunu ve göçmen kuşların halen havzada besin bulabildikleri için geldiklerini söyledi.