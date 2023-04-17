17 Nisan 2023, Pazartesi
Van Gölü'nde görsel şölen! İlk kafile geldi: Bu yıl sayıları daha fazla
Flamingoların ilk kafilesi Van Gölü'ne geldi. Sulak alanları yaz aylarında mesken tutan binlerce flamingo, en önemli yaşam alanlarından biri olan Muradiye ilçesinin Karahan bölgesindeki göl kıyılarında konaklamaya başladı. Prof. Dr. Lokman Aslan, Van Gölü Havzası'ndaki sulak alanların zengin ve doğal yapısıyla yaban hayvanlarının tercih nedeni olduğunu söyledi. İşte Van Gölü'ndeki o görsel şölen...
Giriş Tarihi: 17.04.2023 11:03 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 11:07
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