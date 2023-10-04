Van Gölü’nde 3 ayrı noktada hortum! Gören kameraya sarıldı

Vatandaşlardan Zafer Başak, ilk kez göl üzerinde hortum gördüğünü belirterek, "Aracımla seyir halindeyken gölde 3 hortum gördüm. Çok heyecanlandım. Güzel bir görüntüydü. İlk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Cep telefonumla kaydettim." dedi.