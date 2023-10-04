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Van Gölü'nde 3 ayrı noktada hortum! Gören kameraya sarıldı

Van Gölü'nde 3 noktada çıkan hortumlar görüntülendi. Kıyıya yaklaşık 500 metre mesafede görülen hortumlar, sahildeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Giriş Tarihi: 04.10.2023 12:00
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Van Gölü’nde 3 ayrı noktada hortum! Gören kameraya sarıldı

Van ve çevresinde iki gün önce başlayan sağanak aralıklarla etkisini sürdürüyor.

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Van Gölü’nde 3 ayrı noktada hortum! Gören kameraya sarıldı

Rüzgarın da etkili olduğu kentte, Van Gölü'nün üç noktasında hortum meydana geldi.

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Van Gölü’nde 3 ayrı noktada hortum! Gören kameraya sarıldı

Kıyıya yaklaşık 500 metre mesafede görülen hortumlar, sahildeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Van Gölü’nde 3 ayrı noktada hortum! Gören kameraya sarıldı

Vatandaşlardan Zafer Başak, ilk kez göl üzerinde hortum gördüğünü belirterek, "Aracımla seyir halindeyken gölde 3 hortum gördüm. Çok heyecanlandım. Güzel bir görüntüydü. İlk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Cep telefonumla kaydettim." dedi.

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Van Gölü’nde 3 ayrı noktada hortum! Gören kameraya sarıldı