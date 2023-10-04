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Haberler Galeri Rize, Artvin ve Trabzon'da sağanak yağış: Dereler taştı yol çöktü! Meteoroloji bir kez daha uyardı

Rize, Artvin ve Trabzon'da sağanak yağış: Dereler taştı yol çöktü! Meteoroloji bir kez daha uyardı

Şiddetli yağış Rize, Artvin ve Trabzon'un doğu ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Dereler taştı, heyelanlar meydana geldi. Rize Güneysu kara yolunda 8 metre derinliğinde çukur oluştu. Meteorolojiden yağışların, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiği belirtildi.

Giriş Tarihi: 04.10.2023 12:22 Güncelleme Tarihi: 04.10.2023 12:24
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Rize, Artvin ve Trabzon’da sağanak yağış: Dereler taştı yol çöktü! Meteoroloji bir kez daha uyardı

Rize, Artvin ve Trabzon'un doğu ilçesi Of'ta dün öğleden sonra başlayan sağanak, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Rize ve ilçeleri Ardeşen, Çamlıhemşin, Çayeli, Derepazarı, Fındıklı, Güneysu, Hemşin, İkizdere, İyidere, Kalkandere, Pazar'da taşkınlar ve heyelanlar meydana geldi.

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Rize, Artvin ve Trabzon’da sağanak yağış: Dereler taştı yol çöktü! Meteoroloji bir kez daha uyardı

Rize- Güneysu kara yolunda çukur oluştu. Artvin'de merkez, Arhavi, Hopa ve Borçka ilçelerinde de etkisini artıran yağış, su baskınları ve heyelanlara neden oldu. Borçka-Hopa kara yolunda debisi yükselen dereden taşan sel suları, ulaşımda aksaklıklar yaşattı. Trabzon'un Of ve Çaykara ilçelerinde de taşkınlar meydana geldi. Of-Çaykara kara yolu, gece saatlerinde dere taşması sonucu kısa süreliğine ulaşıma kapandı.

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Rize, Artvin ve Trabzon’da sağanak yağış: Dereler taştı yol çöktü! Meteoroloji bir kez daha uyardı

RİZE'DE DERELER TAŞTI, YOLLAR ULAŞIMA KAPANDI

Rize'de saat 16.00 sıralarında etkisini artıran sağanak nedeniyle ilçelerde debisi yükselen dere ve ırmaklar taştı, bazı yerleşim yerlerini su bastı. Yamaçtan kopup yola akan toprak, ağaç ve irili ufaklı taş kütleleri, ilçelerdeki köylere giden yolları ulaşıma kapattı.

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Rize, Artvin ve Trabzon’da sağanak yağış: Dereler taştı yol çöktü! Meteoroloji bir kez daha uyardı

İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri iş makineleriyle yol açma çalışması yaparken, birçok köyde elektrik kesintisi de yaşandı, bazı evleri su bastı, bölgedeki tarım arazileri de zarar gördü. Heyelan ve suyun sürüklediği birçok araçta hasar oluştu. Ardeşen ilçesi Tunca beldesinde bir ev, heyelan riskine karşı tahliye edildi. İlçede derelerden sahile odun ve ağaç parçaları sürüklendi. Vatandaşlar, sabah saatlerinde gittikleri sahilden kışlık odun ihtiyacı için ağaç parçalarını toplamaya başladı.

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Rize, Artvin ve Trabzon’da sağanak yağış: Dereler taştı yol çöktü! Meteoroloji bir kez daha uyardı

GÜNEYSU'DA 3'ÜNCÜ KEZ YOL ÇÖKTÜ

Rize'de sel ve heyelana neden olan sağanak nedeniyle Askoroz Deresi'nde su debisinin artması sonucu Rize- Güneysu kara yolunun 2'inci kilometresinde çökme meydana geldi.