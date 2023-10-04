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Rize, Artvin ve Trabzon'da sağanak yağış: Dereler taştı yol çöktü! Meteoroloji bir kez daha uyardı
Şiddetli yağış Rize, Artvin ve Trabzon'un doğu ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Dereler taştı, heyelanlar meydana geldi. Rize Güneysu kara yolunda 8 metre derinliğinde çukur oluştu. Meteorolojiden yağışların, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiği belirtildi.
Giriş Tarihi: 04.10.2023 12:22Güncelleme Tarihi: 04.10.2023 12:24