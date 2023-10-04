Rize, Artvin ve Trabzon’da sağanak yağış: Dereler taştı yol çöktü! Meteoroloji bir kez daha uyardı

İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri iş makineleriyle yol açma çalışması yaparken, birçok köyde elektrik kesintisi de yaşandı, bazı evleri su bastı, bölgedeki tarım arazileri de zarar gördü. Heyelan ve suyun sürüklediği birçok araçta hasar oluştu. Ardeşen ilçesi Tunca beldesinde bir ev, heyelan riskine karşı tahliye edildi. İlçede derelerden sahile odun ve ağaç parçaları sürüklendi. Vatandaşlar, sabah saatlerinde gittikleri sahilden kışlık odun ihtiyacı için ağaç parçalarını toplamaya başladı.