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Valizini Hazırla! Türkiye'nin En Güzel Köyleri Seçildi!

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BM/UNWTO), Türkiye'nin göz alıcı güzelliklerine ev sahipliği yapan en çarpıcı köyleri belirledi. Bu köyler, sadece Türkiye'nin doğal ve tarihi zenginliklerini yansıtmakla kalmayıp aynı zamanda ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Turizm cenneti olan Türkiye'de yer alan bu köyler, doğanın sakinliğiyle tarihî atmosferin iç içe geçtiği eşsiz mekânlar olarak dikkat çekiyor. Her biri kendi benzersiz özellikleriyle öne çıkan bu köyler, ziyaretçilere huzur dolu bir kaçış sunarak unutulmaz anılar biriktirme fırsatı sağlıyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.03.2024 11:10 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 11:12
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Valizini Hazırla! Türkiye’nin En Güzel Köyleri Seçildi!

Türkiye, doğal güzellikleri, zengin tarihi ve kültürel mirası ile dünya çapında ilgi çeken bir ülke. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BM/UNWTO) tarafından 2021 yılında yapılan En İyi Turizm Köyü sıralamasında Türkiye'den dört köyün yer alması, ülkenin turizm potansiyelini bir kez daha gözler önüne seriyor. İşte bu köyler ve onları özel kılan özellikler:

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Valizini Hazırla! Türkiye’nin En Güzel Köyleri Seçildi!

NEVŞEHİR'İN TARİH KOKAN KÖYÜ: MUSTAFAPAŞA

1981 yılından bu yana turizme açık olan Mustafapaşa Köyü, Nevşehir'in en değerli hazinelerinden biri. Kültür Bakanlığı koruması altında olan köy, asırlık 93 ev ve yaklaşık 30 kilise ve şapeli ile ziyaretçilerini adeta zaman yolculuğuna çıkarıyor.

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Valizini Hazırla! Türkiye’nin En Güzel Köyleri Seçildi!

SAKARYA'NIN GELENEKSEL OSMANLI KÖYÜ: TARAKLI

Osmanlı döneminden kalma evleri ve tarih kokan sokaklarıyla dikkat çeken Taraklı Köyü, Sakarya'nın gururu. Köy, estetik ve zarif mimarisiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Taraklı'da, tarihi dokunun korunması adına yaklaşık 80 yapı koruma altına alınmış durumda.

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Valizini Hazırla! Türkiye’nin En Güzel Köyleri Seçildi!

İZMİR'İN UNESCO ONURLU KÖYÜ: BİRGİ

İzmir'in kültürel mirası Birgi Köyü, UNESCO Dünya Mirası statüsü ile Türkiye'nin gurur kaynaklarından biri. Geleneksel yaşam tarzını yansıtan yapıları ve mistik atmosferi ile yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan Birgi, ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatıyor.

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Valizini Hazırla! Türkiye’nin En Güzel Köyleri Seçildi!

İZMİR'İN EFSANELERE KONU OLAN KÖYÜ: ŞİRİNCE

Şirince Köyü, İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı ve birçok efsaneye konu olmuş bir köy. 1990'lı yıllarda turizmin gelişmesiyle nüfusu artmaya başlayan köy, bugün 700 civarında bir nüfusa sahip. Rum evleri, köyün atmosferine katkıda bulunurken, aynı zamanda pansiyon olarak da hizmet veriyor.