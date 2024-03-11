Diyarbakır’da Karadeniz fıkralarını aratmayan akılalmaz olay
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 2010 yılında yapım aşamasındaki bir binanın girişine kaçak yapılan baraka nedeniyle bina sakinleri, evine kullanılmayan dükkanın içerisinden girip çıkıyor. Vatandaşlar, kaçak yapı için çıkan yıkım kararının yerine getirilmesini bekliyor.
Giriş Tarihi: 11.03.2024
10:19 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
11:03
Merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'nde 2010 yılında inşa edilen Süleymanoğlu Apartmanı'nın girişi, M.D.'nin aynı yıl yaptığı baraka yapı nedeniyle apartmanın giriş çıkış kapısına engel oldu.
Binanın altında yer alan boş dükkan ise sahibi tarafından apartman sakinlerine giriş çıkış için açıldı.
Binaya giriş çıkışı dükkan içerisindeki kapı, çapı kadar kırılan duvardan yapan bina sakinleri, söz konusu olayda soluğu mahkemede aldı. 2010 yılında M.D.'nin hukuki yola başvurmasıyla 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde başlanılan dava, 2018 yılında reddine karara bağlandı.
Bunun üzerine 04.01.2024 tarihinde Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığınca alınan kararda, bahse konu alanın kamulaştırılması talep edildiği, encümenlerin katıldığı oy birliğiyle onaylandığı ve İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca kaçak yapının ivedilikle yıkılması belirtildi.
Söz konusu kaçak yapının hala yıkılmadığı ve apartman sakinlerinin giriş çıkış olarak kullandığı dükkanın satılmasıyla kapatılacağını söyleyen bina sakini engelli bir vatandaşın yakını Dıldar Aykul, sonuçlanan kararlara rağmen kaçak yapının yıkılması için yetkililere çağrıda bulundu.
Aykul, dükkanın satılmasıyla kepenklerin ineceğini ve vatandaşın binaya giriş çıkış yapamayacağını dile getirerek, "
Burada bir mağduriyet söz konusudur. 2012 yılından bu yana Süleymanoğlu Apartmanı'nın girişi ile ilgili süren bir mahkeme süreci vardı. Binanın girişi normalde yan tarafındandır. Binanın ön tarafı tamamen kapalı olduğu için vatandaşlar binaya bodrum kattaki dükkanın içinden giriyor. Binanın giriş kısmında 2010'da direkhane olarak kullanılan baraka tarzı bir dükkan kaçak olarak yapılmıştı. Sağ olsun bina altındaki bir esnafın kullanmadığı dükkanını açmasıyla vatandaşlar, evine şimdiye kadar buradan gidip geliyordu. Mahkeme de bu barakanın yıkım kararı çıktı. Bu karardan sonra Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığından Diyarbakır Valisine kadar birçok yetkilinin bu kaçak yapının yıkılması için toplandığı kurulda imzası var. Buna rağmen bu kaçak yapı yıkılmıyor" dedi.