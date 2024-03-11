Diyarbakır’da Karadeniz fıkralarını aratmayan akılalmaz olay

Aykul, dükkanın satılmasıyla kepenklerin ineceğini ve vatandaşın binaya giriş çıkış yapamayacağını dile getirerek, "Burada bir mağduriyet söz konusudur. 2012 yılından bu yana Süleymanoğlu Apartmanı'nın girişi ile ilgili süren bir mahkeme süreci vardı. Binanın girişi normalde yan tarafındandır. Binanın ön tarafı tamamen kapalı olduğu için vatandaşlar binaya bodrum kattaki dükkanın içinden giriyor. Binanın giriş kısmında 2010'da direkhane olarak kullanılan baraka tarzı bir dükkan kaçak olarak yapılmıştı. Sağ olsun bina altındaki bir esnafın kullanmadığı dükkanını açmasıyla vatandaşlar, evine şimdiye kadar buradan gidip geliyordu. Mahkeme de bu barakanın yıkım kararı çıktı. Bu karardan sonra Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığından Diyarbakır Valisine kadar birçok yetkilinin bu kaçak yapının yıkılması için toplandığı kurulda imzası var. Buna rağmen bu kaçak yapı yıkılmıyor" dedi.