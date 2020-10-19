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19 Ekim 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Vaka sayısında düşüş yaşayan Diyarbakır'a rehavet uyarısı: Devamlılığın sağlanması önemli Vaka sayısında düşüş yaşayan Diyarbakır'a rehavet uyarısı: Devamlılığın sağlanması önemli Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de koronavirüse karşı bir dizi tedbirler alındı. Bir dönem vaka sayısında büyük artış yaşayan Diyarbakır'da son dönemde alınan tedbirler işe yaradı, hasta sayısında yarıya yakın düşüş gerçekleşti. Kentteki hastanelerde doluluk oranının yüzde 50 civarı olduğunu belirten Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, "Bu düşüşle halkımız rehavete kapılmasın. Lütfen bu süreçte maske, mesafe ve hijyene daha çok dikkat ederek bu vaka sayılarının az olmasının sürecini devam ettirelim" dedi. Giriş Tarihi: 19.10.2020 08:54 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 08:55
Sağlık Bakanlığı'nın temmuz ve ağustos ayında koronavirüs ile ilgili açıkladığı tablolarda, çoğunlukla artış eğilimindeki ilk 5 kent arasında yer alan Diyarbakır'da, vaka sayılarında yarıya yakın düşüş yaşandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Türkiye genelinde olduğu gibi kentte de uygulanan koronavirüs tedbirlerinin bu düşüşte etkisi olurken, hastanelerde doluluk oranı yüzde 50'lere kadar geriledi.
Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, vatandaşların bu durum karşısında rehavete kapılmaması gerektiğini, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak bu sürecin devamlılığının sağlanması gerektiğini söyledi.
'VAKA SAYILARIMIZ EPEY DÜŞTÜ'
Diyarbakır'da temmuz ve ağustos ayında vaka sayısının çok fazla olduğunu anımsatan Prof. Dr. Tekin, şunları kaydetti:
"Eylül ayı itibariyle vaka sayılarımızda bir düşüş yaşandı. Ekim ayı itibariyle doluluk oranımız yüzde 40- 50'lerde. Vaka sayılarımız epey düştü. Bu bizi çok mutlu ediyor. Umarım ki bu kış boyunca da böyle devam eder.