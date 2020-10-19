Vaka sayısında düşüş yaşayan Diyarbakır'a rehavet uyarısı: Devamlılığın sağlanması önemli

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de koronavirüse karşı bir dizi tedbirler alındı. Bir dönem vaka sayısında büyük artış yaşayan Diyarbakır'da son dönemde alınan tedbirler işe yaradı, hasta sayısında yarıya yakın düşüş gerçekleşti. Kentteki hastanelerde doluluk oranının yüzde 50 civarı olduğunu belirten Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, "Bu düşüşle halkımız rehavete kapılmasın. Lütfen bu süreçte maske, mesafe ve hijyene daha çok dikkat ederek bu vaka sayılarının az olmasının sürecini devam ettirelim" dedi.

Giriş Tarihi: 19.10.2020 08:54 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 08:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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