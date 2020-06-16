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Vaka sayılarında artış başladı! O iller için koronavirüs uyarısı!

11 Mart'ta Türkiye'ye de sıçrayan koronavirüs ile ilgili alınan tedbirler sonuç vermişti. Ancak Türkiye'de vatandaşların corona virüs hassasiyetlerindeki gevşeme vaka sayılarında artışa neden oluyor. Özellikle belli bölge ve illerde durum dahan kritik. Sokağa çıkma yasaklarının kaldırılmasının ardından Türkiye'deki vaka sayısı yeniden binin üzerine çıkmaya başladı. Sağlık Bakanı Koca'nın dün 'hedeften uzaklaşıyoruz' uyarısıyla paylaştığı koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı bin 500 bandını aştı. Vaka sayısındaki artış sonrası 6 il valisinden uyarı geldi.

Giriş Tarihi: 16.06.2020 09:43 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020 09:47
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Vaka sayılarında artış başladı! O iller için koronavirüs uyarısı! GALERİ DEVAM EDİYOR

Türkiye hassasiyetle yürütülen Koronavirüs sürecinin ardından 'Yeni Normal' diye adlandırılan döneme girdi. Son günlerdeki belli ilerde yoğunlaşan vaka sayıları ise durumun ciddiyetini koruduğunu kanıtlar nitelikte.

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Vaka sayılarında artış başladı! O iller için koronavirüs uyarısı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, vaka sayılarındaki artışların belli bölgelerde yoğunlaştığını belirterek, "Düne kıyasla vaka sayımız 30, yoğun bakım hasta sayımız 5, entübe hasta sayımız 1 artış gösterdi. Artışlar belli bölgelerde yoğunlaşıyor. rehavet mi, mücadele mi? maske + mesafe kuralına hep birlikte uyarsak, yayılımı kontrol altına alabiliriz. güç bizde" dedi

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Vaka sayılarında artış başladı! O iller için koronavirüs uyarısı!

KASTAMONU
Kastamonu Valiliği, kent genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle vatandaşları, sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı.Kastamonu Valiliği, koronavirüs vakalarının son günlerde kent genelinde artması üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

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Vaka sayılarında artış başladı! O iller için koronavirüs uyarısı!

Açıklamada, "İlimiz merkez ve ilçelerinde koronavirüs vakalarında son günlerde artış eğilimi göze çarpmaktadır. Ağız ve burunu kapatacak şekilde maske takılması ve sosyal mesafe kuralları ile işyerleri için geçerli düzenlemeler yürürlükte olup; bu kurallara uyulması salgının durdurulması açısından önem arz etmektedir.

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Vaka sayılarında artış başladı! O iller için koronavirüs uyarısı!

Denetimle görevli kurumlar, denetimlerini çok daha yoğun bir şekilde yapmaları ve kurallara uymayanlara para cezası uygulamaları yönünde talimatlandırılmıştır.