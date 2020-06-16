Vaka sayılarında artış başladı! O iller için koronavirüs uyarısı!

11 Mart'ta Türkiye'ye de sıçrayan koronavirüs ile ilgili alınan tedbirler sonuç vermişti. Ancak Türkiye'de vatandaşların corona virüs hassasiyetlerindeki gevşeme vaka sayılarında artışa neden oluyor. Özellikle belli bölge ve illerde durum dahan kritik. Sokağa çıkma yasaklarının kaldırılmasının ardından Türkiye'deki vaka sayısı yeniden binin üzerine çıkmaya başladı. Sağlık Bakanı Koca'nın dün 'hedeften uzaklaşıyoruz' uyarısıyla paylaştığı koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı bin 500 bandını aştı. Vaka sayısındaki artış sonrası 6 il valisinden uyarı geldi.

Giriş Tarihi: 16.06.2020 09:43 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020 09:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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