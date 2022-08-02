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Haberler Galeri Vahşice katledilen Zehra Bayır’ın son konuşmaları ortaya çıktı! Kahreden detayı eski nişanlısı açıkladı

Vahşice katledilen Zehra Bayır’ın son konuşmaları ortaya çıktı! Kahreden detayı eski nişanlısı açıkladı

Son dakika haberine göre Muğla'nın Milas ilçesinde şarkı söylediği işletmenin sahipleri tarafından öldürülen 18 yaşındaki Zehra Bayır'ın nişanlısı 30 yaşındaki Ali Arpınar konuştu. Arpınar, Bayır ile öldürülmeden bir gün önce konuştuklarını belirtirken, "Öldürülmeseydi o gün buraya gelecekti" dedi.

Sabah
Giriş Tarihi: 02.08.2022 09:44
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Vahşice katledilen Zehra Bayır’ın son konuşmaları ortaya çıktı! Kahreden detayı eski nişanlısı açıkladı

Türkiye Muğla'nın Milas ilçesinde öldürülen Zehra Bayır cinayetini konuşuyor. Kız kardeşinin tedavisi için 3 ay önce çalışmaya gittiği işletmenin sahipleri tarafından dövülüp, havuza atılarak öldürülen Bayır'ın nişanlısı Ali Arpınar ilk kez konuştu.

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Vahşice katledilen Zehra Bayır’ın son konuşmaları ortaya çıktı! Kahreden detayı eski nişanlısı açıkladı

Karaman'da yaşayan ve çiftçilikte uğraştığını belirten Arpınar, Mart ayında nişan yaptıklarını ancak bir ay sonra ayrıldıklarını söyledi.

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Vahşice katledilen Zehra Bayır’ın son konuşmaları ortaya çıktı! Kahreden detayı eski nişanlısı açıkladı

Aralarında sevgi bağı olduğu için sık sık konuştuklarını da ifade eden Arpınar, "Çalıştığı yerde durumu iyi değildi. Bazı konularda rahatsız olduğunu söylüyordu. Oradaki insanların iyi olmadığını söylemişti. Olaydan bir gece önce konuştuğumuzda tekrar Konya'ya gelmeyi düşünüyorum dedi.

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Vahşice katledilen Zehra Bayır’ın son konuşmaları ortaya çıktı! Kahreden detayı eski nişanlısı açıkladı

Hatta ben geleyim, seni alıp buraya getireyim dedim. O da yok sen gelme, 'uzun yoldan geleceksin kaza filan olur, gelince konuşalım' dedi. Ama nasip olmadı. Ayrıldık ama bu sözde kaldı. Birbirimizden kopamadık.

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Vahşice katledilen Zehra Bayır’ın son konuşmaları ortaya çıktı! Kahreden detayı eski nişanlısı açıkladı

Gel buraya kardeşini tedavi ettirelim sonra da hayallerimizi gerçekleştirelim demiştim. İleriye dönük çok güzel hayallerimiz vardı. Bu hayallerimizi bizden çaldılar" dedi.