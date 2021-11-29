Uzunluğu 550 kilometreye yakın! Büyük Menderes Nehri’nin sadece 7 kilometresi temiz akıyor

'YANINDAN BİLE GEÇMEK İSTEMİYORUZ'

Bölgede çiftçilik yapan Hasan Erol, Menderes Nehri'ndeki durumun her yıl daha da kötüleştiğini belirterek "Çocukluğumuzda bu nehirde yüzerdik, balık avlardık. Su masmaviydi, piknik yapardık, ama şimdi yayılan kötü kokudan dolayı yanından geçmek bile istemiyoruz.