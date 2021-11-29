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Uzunluğu 550 kilometreye yakın! Büyük Menderes Nehri'nin sadece 7 kilometresi temiz akıyor

Denizli'den geçen Büyük Menderes Nehri'nin ana kaynağında suyun berrak olduğu ve balıkların yaşadığı gözlemlenirken, yaklaşık 7 kilometre sonra oluşan aşırı kirlilik endişe yaratıyor. Bazı sanayi tesislerinin atıklarını arıtmadan nehre boşalttığı iddia edilirken, kirliliğin yanı sıra ağır koku da tedirginliğe neden oluyor.

Giriş Tarihi: 29.11.2021 12:49 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 12:49
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Uzunluğu 550 kilometreye yakın! Büyük Menderes Nehri’nin sadece 7 kilometresi temiz akıyor

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi yakınlarında Suçıkan mevkisinde doğan Denizli, Uşak ve Aydın'dan geçerek Ege Denizi'ne dökülen 548 kilometre uzunluğundaki Büyük Menderes Nehri, birçok tarım alanında sulama için kullanılıyor. Nehrin ana kaynağında suyun berrak olduğu ve balıkların yaşadığı gözlemlenirken, yaklaşık 7 kilometre sonra suyun siyah renge dönmesi ve aşırı kirliliği endişe yaratıyor.

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Uzunluğu 550 kilometreye yakın! Büyük Menderes Nehri’nin sadece 7 kilometresi temiz akıyor

Sanayi tesislerinin endüstriyel atıklarını arıtmadan nehre akıttığı iddia edilirken, kötü koku ve suyun rengi kirliliği gözler önüne seriyor. Nehirde canlı yaşamı da bu kirlilikten olumsuz etkileniyor. Nehrin aktığı bölgede yükselen kötü kokular, bölge sakinlerini tedirgin ediyor.

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Uzunluğu 550 kilometreye yakın! Büyük Menderes Nehri’nin sadece 7 kilometresi temiz akıyor

'YANINDAN BİLE GEÇMEK İSTEMİYORUZ'

Bölgede çiftçilik yapan Hasan Erol, Menderes Nehri'ndeki durumun her yıl daha da kötüleştiğini belirterek "Çocukluğumuzda bu nehirde yüzerdik, balık avlardık. Su masmaviydi, piknik yapardık, ama şimdi yayılan kötü kokudan dolayı yanından geçmek bile istemiyoruz.

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Uzunluğu 550 kilometreye yakın! Büyük Menderes Nehri’nin sadece 7 kilometresi temiz akıyor

Mecburen tarlamızda sulama amaçlı kullanıyoruz, tarlamız kokuyor. Fabrika ve kentsel atıkları suya dökülüyor. Yetkililer, bir an önce bu duruma karşı önlem almalı. Artık balık yetişmiyor, nehirde durum her yıl daha da kötüye gidiyor" dedi.

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Uzunluğu 550 kilometreye yakın! Büyük Menderes Nehri’nin sadece 7 kilometresi temiz akıyor

'SU DEĞİL ZEHİR AKIYOR'

İşçi emeklisi Hüseyin Acar ise Menderes Nehri'nin bölgenin yaşam kaynağı olduğunu ifade ederek, "Menderes Nehri, her geçen yıl daha da kirleniyor. Buraya bir çözüm bulunması gerekiyor.