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Uzunluğu 550 kilometreye yakın! Büyük Menderes Nehri'nin sadece 7 kilometresi temiz akıyor
Denizli'den geçen Büyük Menderes Nehri'nin ana kaynağında suyun berrak olduğu ve balıkların yaşadığı gözlemlenirken, yaklaşık 7 kilometre sonra oluşan aşırı kirlilik endişe yaratıyor. Bazı sanayi tesislerinin atıklarını arıtmadan nehre boşalttığı iddia edilirken, kirliliğin yanı sıra ağır koku da tedirginliğe neden oluyor.
Giriş Tarihi: 29.11.2021 12:49Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 12:49