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Haberler Galeri Evlenen erkeklere yapmadıkları kalmadı! Kazanda kaynattılar, motor yağı döküp yumurta kırdılar, ağda yaptılar

Evlenen erkeklere yapmadıkları kalmadı! Kazanda kaynattılar, motor yağı döküp yumurta kırdılar, ağda yaptılar

Evlenecek erkeklere yapılan 'eğlence' adı altında eziyet 'bu kadarına da pes' dedirtti. Bursa'da düğünde damatlara yapılan eziyetler tuhaf görüntüleri beraberinde getirdi. Bir damada ip bağlayıp traktör çektirirlerken, ötekinin başında yumurta kırıp başından aşağı motor yağı döktüler bir diğerinin de koluna sırtına ağda yaptılar. Ve daha neler neler… İşte Bursa'da damatlara yapılan eziyetler.

İHA
Giriş Tarihi: 29.11.2021 13:13 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 14:28
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Evlenen erkeklere yapmadıkları kalmadı! Kazanda kaynattılar, motor yağı döküp yumurta kırdılar, ağda yaptılar

Bursa'da düğünden sonra bir damadı arkadaşları tarafından hazırlanan büyük bir sürpriz bekliyordu.

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Evlenen erkeklere yapmadıkları kalmadı! Kazanda kaynattılar, motor yağı döküp yumurta kırdılar, ağda yaptılar

Damadı araçtan indiren arkadaşları ilk önce güzel bir suyla ıslattılar.

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Evlenen erkeklere yapmadıkları kalmadı! Kazanda kaynattılar, motor yağı döküp yumurta kırdılar, ağda yaptılar

Sonrasında kafasına un döküp yumurta kırdılar.

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Evlenen erkeklere yapmadıkları kalmadı! Kazanda kaynattılar, motor yağı döküp yumurta kırdılar, ağda yaptılar

BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ

Peşinden de ağda yapan arkadaşları daha önce görülmemiş olan bir şey yapıp motor yağı döktüler

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Evlenen erkeklere yapmadıkları kalmadı! Kazanda kaynattılar, motor yağı döküp yumurta kırdılar, ağda yaptılar

Daha sonra arkadaşlarıyla birlikte çifte telli oynadılar.