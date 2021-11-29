Evlenen erkeklere yapmadıkları kalmadı! Kazanda kaynattılar, motor yağı döküp yumurta kırdılar, ağda yaptılar

Evlenecek erkeklere yapılan 'eğlence' adı altında eziyet 'bu kadarına da pes' dedirtti. Bursa'da düğünde damatlara yapılan eziyetler tuhaf görüntüleri beraberinde getirdi. Bir damada ip bağlayıp traktör çektirirlerken, ötekinin başında yumurta kırıp başından aşağı motor yağı döktüler bir diğerinin de koluna sırtına ağda yaptılar. Ve daha neler neler… İşte Bursa'da damatlara yapılan eziyetler.