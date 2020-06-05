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Uzmanlardan maske uyarısı: Kahkaha atılan yerde sosyal mesafe 2 katına çıkmalı
Normalleşme süreciyle birlikte, kafeler ve restoranlar da hizmet vermeye başladı. Ziyaretçilerin maskeleriyle oturmak zorunda olması hakkında konuşan Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, "Maskeler çene altına inmemeli. Yemek yerken ve bir şeyler içerken çıkarılan maske temiz bir peçete ile saklanmalıdır. Çene altına inen maskeyi kullanmayın" uyarısında bulundu.
Giriş Tarihi: 05.06.2020 12:28 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020 12:30
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