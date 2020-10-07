Uzmanlardan kritik maske uyarısı geldi

Tıbbi bir ürün olan maskelerin satışı ise ya 5'li paketlerde ya 50'li paketlerde ya da tekli bir şekilde yapılıyor. Kentte İlkadım ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde de hemen hemen her dükkânda maske satışı yapıldığı dikkat çekiyor. Talebin yoğun olmasının ardından, uzmanlar; vatandaşları özellikle 'merdiven altı' olarak tabir edilen yöntemle izinsiz üretilen maskelere karşı uyarıyor.

