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Bursa'da akılalmaz olay! 11 yaşındaki çocuk yangın çıkan evde bu halde kurtarıldı
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangın sırasında eve giren bir itfaiye eri, 11 yaşındaki E.B.'yi odada zincire bağlanmış halde buldu. Mahallelinin yardımı ile kurtarılan E.B. hastaneye kaldırıldı. E.B.'yi babası Mehmet B.'nin çok yaramaz olduğu ve evden çıkmaması için zincirlediği ortaya çıktı. Tepki toplayan Mehmet B. ise pişman olduğunu söyledi.
Giriş Tarihi: 07.10.2020 10:03 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020 10:05
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