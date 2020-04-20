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Uzmanlar uyardı! Meyve ve sebzeleri poşetle dolaba koyanlar dikkat!
Market alışverişi sonrası alınan gıda ürünleri genelde market poşetleri ile birlikte buzdolabında muhafaza ediliyor. Ancak ürünleri buzdolabına yerleştirirken dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar da bulunuyor. Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Dyt. Aslıhan Altuntaş, buzdolabı düzeninde uyulması gereken kurallar hakkında önemli bilgiler verdi.
Giriş Tarihi: 20.04.2020 15:59 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020 15:59
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Uzmanlar uyardı! Meyve ve sebzeleri poşetle dolaba koyanlar dikkat!
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Uzmanlar uyardı! Meyve ve sebzeleri poşetle dolaba koyanlar dikkat!
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Uzmanlar uyardı! Meyve ve sebzeleri poşetle dolaba koyanlar dikkat!
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Uzmanlar uyardı! Meyve ve sebzeleri poşetle dolaba koyanlar dikkat!
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Uzmanlar uyardı! Meyve ve sebzeleri poşetle dolaba koyanlar dikkat!