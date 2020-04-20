20 Nisan 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Gözlerine inanamadılar! Yılanın kuyruğundan öyle bir şey çıktı ki...

Gözlerine inanamadılar! Yılanın kuyruğundan öyle bir şey çıktı ki...

Baba-oğul YouTube kanalları için yaptıkları araştırmalarla herkesin dikkatini çekti. Birçok farklı araştırmaya imza atan baba-oğul, yine ilginç bir deneyim yaşadı. Bu defa çıngıraklı yılanın kuyruğunun içindekileri merak eden baba oğul, hayvanat bahçesine gidip bir adet ölü çıngıraklı yılan kuyruğu satın alıyor.

Giriş Tarihi: 20.04.2020 16:04 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020 16:06
  • 1
  • 167
Gözlerine inanamadılar! Yılanın kuyruğundan öyle bir şey çıktı ki...

Baba-oğul YouTube kanalları için yaptıkları araştırmalarla herkesin dikkatini çekti. Birçok farklı araştırmaya imza atan baba-oğul, yine ilginç bir deneyim yaşadı.

  • 2
  • 167
Gözlerine inanamadılar! Yılanın kuyruğundan öyle bir şey çıktı ki...

Bu defa çıngıraklı yılanın kuyruğunun içindekileri merak eden baba oğul, hayvanat bahçesine gidip bir adet ölü çıngıraklı yılan kuyruğu satın alıyor.

  • 3
  • 167
Gözlerine inanamadılar! Yılanın kuyruğundan öyle bir şey çıktı ki...

İşte baba-oğulun adım adım ilginç araştırması.

  • 4
  • 167
Gözlerine inanamadılar! Yılanın kuyruğundan öyle bir şey çıktı ki...
  • 5
  • 167
Gözlerine inanamadılar! Yılanın kuyruğundan öyle bir şey çıktı ki...