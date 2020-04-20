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Gözlerine inanamadılar! Yılanın kuyruğundan öyle bir şey çıktı ki...
Baba-oğul YouTube kanalları için yaptıkları araştırmalarla herkesin dikkatini çekti. Birçok farklı araştırmaya imza atan baba-oğul, yine ilginç bir deneyim yaşadı. Bu defa çıngıraklı yılanın kuyruğunun içindekileri merak eden baba oğul, hayvanat bahçesine gidip bir adet ölü çıngıraklı yılan kuyruğu satın alıyor.
Giriş Tarihi: 20.04.2020 16:04 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020 16:06
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