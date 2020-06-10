Uzmanlar uyardı: Koronadan kaçarken KKKA'ya yakalanmayın

"TEDAVİDE KOVİD'E GÖRE ELİMİZ DAHA GÜÇLÜ"

KKKA tedavisinde Kovid 19'a göre tıp dünyasının elinin daha güçlü olduğunu da vurgulayan Prof. Dr. Önder Ergönül, Hepatit ve HIV tedavisinde de kullanılan antiviral ilacın zamanında başlandığı takdirde ölüm oranını sıfra indirdiğini belirterek sözlerini şöyle noktaladı: "Kovid-19'da gündeme gelen Japon menşeili ilaç Favipiravir'in KKKA'da da etkili olabileceği son üç yıldır konuşuluyor. Yeterli vaka çalışması henüz yok ama Japonlar, laboratuvar ortamında etkili olduğu yönünde yayınlar yapmıştı. Ama ben en çok hastalığın erken döneminde ribavirin kullanımını güvenli buluyorum. Eğer iki gün içerisinde ilaca başlanırsa ölüm riskini sıfıra indirdiğini KKKA'ya maruz kalan sağlık çalışanlarında yaptığımız bir çalışmada da göstermiştik. Kovid-19 tedavisinde maalesef halen böyle bir sonuç yok henüz hiçbir ilaç için. Kene tutunduğu zaman olabilecek en erken dönemde ciltten çıkarılması önemli. Semptomlar başlarsa, yani ateş, kas ağrısı, yaygın halsizlik gibi, en kısa süre hastaneye başvurulması gerekiyor. Hayvanların üzerindeki keneleri temizlemeye çalışmak da tehlikeli."