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Uzmanlar uyardı: Koronadan kaçarken KKKA'ya yakalanmayın
Son günlerde özellikle Sivas'tan çok sayıda Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarının bildirilmesi uzmanları da endişelendirdi. KKKA konusunda yaklaşık 18 yıldır araştırmalar yürüten Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Önder Ergönül, "Bu artış, şehirlerde Kovid'den kaçalım derken kırsalda KKKA'ya yakalananlar nedeniyle mi gerçekleşiyor olabilir, araştırılması lazım" dedi.
Giriş Tarihi: 10.06.2020 12:27 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020 12:28
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