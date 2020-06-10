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Haberler Galeri BİM'den trambolin sürprizi! BİM 12 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte cuma indirimleri...

BİM'den trambolin sürprizi! BİM 12 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte cuma indirimleri...

BİM 12 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. BİM marketlerde cuma indirimleri belli oldu. Haftanın kataloğunda çeşit çeşit ürünler yer alıyor. Televizyon, bisiklet, drone, akülü atv, pompalı yüksek şişme yatak, trambolin, akıllı bileklik, kablosuz kapı zili, boks torbası gibi birçok ürün bu katalogda yer alıyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler yer alacak? BİM marketlerde cuma günü indirimleri neler? İşte BİM 12 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 10.06.2020 13:10 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020 13:13
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BİM'den trambolin sürprizi! BİM 12 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte cuma indirimleri... GALERİ DEVAM EDİYOR

BİM 12 Haziran 20202 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerde cuma indirimleri sürprizlerle dolu. Her kategoriden ürünlerin yer aldığı BİM marketlerde en çok dikkat çeken ürünler arasında trambolin yer alıyor. BİM müşterilerinin merak ettiği güncel aktüel indirimleri sayfamızda derledik. BİM cuma indirimlerine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler olacak? BİM'de cuma indirimleri neler? İşte BİM 12 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu...

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BİM'den trambolin sürprizi! BİM 12 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte cuma indirimleri...

Dijitsu 50''UHD Uydu Alıcılı Televizyon

• 3840x2160 4K UHD çözünürlük
• Dahili uydu alıcılı
• Ultra HD 4K
• HDMI ( Yüksek çözünürlüklü medya arayüzü)
• USB
• Picture Wizard (Resim sihirbazı kolay resim ayarlama fonksiyonu)
• DVB S2 Dahili Uydu Alıcı
• DVB C Kablolu Dijital Yayınları Alabilme
• DVB T2 Karasal Yayın Sistemine Uygun
• ATV Analog Tuner
• 2 Yıl Garanti

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BİM'den trambolin sürprizi! BİM 12 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte cuma indirimleri...

Rookie
20 Jant Çift Amortisör 18 Vites Bisiklet

• Amortisörlü çelik kadro
• Amortisörlü maşa

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BİM'den trambolin sürprizi! BİM 12 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte cuma indirimleri...

airmaster
Drone Corby SD01

• Havada Sabitleme
• Otomatik Kalkış-İniş

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BİM'den trambolin sürprizi! BİM 12 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte cuma indirimleri...

Pilsan
Akülü 6V ATV PARS

• İleri/Geri Vites
• Maksimum Kapasite 35 kg