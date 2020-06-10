BİM'den trambolin sürprizi! BİM 12 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte cuma indirimleri...

BİM 12 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. BİM marketlerde cuma indirimleri belli oldu. Haftanın kataloğunda çeşit çeşit ürünler yer alıyor. Televizyon, bisiklet, drone, akülü atv, pompalı yüksek şişme yatak, trambolin, akıllı bileklik, kablosuz kapı zili, boks torbası gibi birçok ürün bu katalogda yer alıyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler yer alacak? BİM marketlerde cuma günü indirimleri neler? İşte BİM 12 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 10.06.2020 13:10 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020 13:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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