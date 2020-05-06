Uzmanlar tavsiye etti: Virüsleri öldüren doğal dezenfektan!

"ETKİN BİR DEZENFEKTAN"

Hipokloröz asidin yer aldığı ruhsatlı bazı ürünlerin bulunduğunu ve bunların içerisinde elektro aktif su denilen bir ürün olduğunu söyleyen Aydın, "Bununla ilgili hazır ürünler var. Hipokloröz asit su ve sofra tuzunun özel düzeneklerle elektroliz yöntemiyle ayrıştırılmasıyla oluşan bir ürün olarak karşımıza çıkar" diye konuştu.