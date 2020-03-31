Uzmanlar 'koronavirüse karşı iyi geliyor' dedi! Sarımsak fiyatları yüzde yüz arttı
Türkiye'de yayılmaya devam eden yeni tip koronavirüs ile ilgili uzman isimler korunmak için tavsiyelerde bulunmaya devam ediyor. Uzmanların sarımsak kullanımının virüse karşı faydalı olduğunu açıklamalarının ardından fırsatçılar yine harekete geçti. Virüs öncesi kilosu 30-35 lira olan sarmısak fırsatçıların düğmeye basmasıyla 60-65 liraya satılmaya başlandı.
Giriş Tarihi: 31.03.2020 00:26Güncelleme Tarihi: 31.03.2020 00:30
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Uzmanlar 'koronavirüse karşı iyi geliyor' dedi! Sarımsak fiyatları yüzde yüz arttı
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Uzmanlar 'koronavirüse karşı iyi geliyor' dedi! Sarımsak fiyatları yüzde yüz arttı
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Uzmanlar 'koronavirüse karşı iyi geliyor' dedi! Sarımsak fiyatları yüzde yüz arttı
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Uzmanlar 'koronavirüse karşı iyi geliyor' dedi! Sarımsak fiyatları yüzde yüz arttı
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Uzmanlar 'koronavirüse karşı iyi geliyor' dedi! Sarımsak fiyatları yüzde yüz arttı