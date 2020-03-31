Uzmanlar 'koronavirüse karşı iyi geliyor' dedi! Sarımsak fiyatları yüzde yüz arttı

"ALLAH FIRSAT VERMESİN"

Geçen hafta sarımsağın 30 lira olduğunu belirten Ömer Karataş, "Koronavirüs nedeniyle bu hafta 50 lira olmuş. Allah fırsatçılara fırsat vermesin. Sarımsak çok ucuz daha ne olacak. Altının gramı ile aynı hemen hemen. Sarımsak alamıyoruz ekiyoruz bahçeye. Kendimiz ekiyoruz kendimiz yetiştiriyoruz. Yapacak bir şey kalmadı. Allah apartmanda oturanlara sabır versin. Yine iyi kötü bahçemiz var da orada dikip biçiyoruz" şeklinde konuştu.