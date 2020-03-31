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Uzmanlar 'koronavirüse karşı iyi geliyor' dedi! Sarımsak fiyatları yüzde yüz arttı

Türkiye'de yayılmaya devam eden yeni tip koronavirüs ile ilgili uzman isimler korunmak için tavsiyelerde bulunmaya devam ediyor. Uzmanların sarımsak kullanımının virüse karşı faydalı olduğunu açıklamalarının ardından fırsatçılar yine harekete geçti. Virüs öncesi kilosu 30-35 lira olan sarmısak fırsatçıların düğmeye basmasıyla 60-65 liraya satılmaya başlandı.

Giriş Tarihi: 31.03.2020 00:26 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020 00:30
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Uzmanlar 'koronavirüse karşı iyi geliyor' dedi! Sarımsak fiyatları yüzde yüz arttı
Uzmanlar 'koronavirüse karşı iyi geliyor' dedi! Sarımsak fiyatları yüzde yüz arttı

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınına karşı uzmanların, "Sarımsak tüketin" çağrısı üzerine sarımsak fiyatları 60 liraya kadar yükseldi.

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Uzmanlar 'koronavirüse karşı iyi geliyor' dedi! Sarımsak fiyatları yüzde yüz arttı
Uzmanlar 'koronavirüse karşı iyi geliyor' dedi! Sarımsak fiyatları yüzde yüz arttı

SARIMSAĞA TALEP ARTTI

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan, Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren koronavirüs salgının hızla yayılması nedeniyle sarımsağa olan talep de arttı. Uzmanların vatandaşları bağışıklık sistemini güçlendiren besinlere yönlendirmesinin ardından sarımsak fiyatları 50 ile 60 lira arasında değişiyor. Kırıkkale'deki halk pazarında alışveriş yapan vatandaşlar, sarımsak fiyatlarının yüksek olması nedeniyle dert yakınırken sadece 3 veya 5 adet alabiliyor.

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Uzmanlar 'koronavirüse karşı iyi geliyor' dedi! Sarımsak fiyatları yüzde yüz arttı
Uzmanlar 'koronavirüse karşı iyi geliyor' dedi! Sarımsak fiyatları yüzde yüz arttı

"ÇİFTÇİDE SARIMSAK OLMADIĞINDAN DOLAYI PAHALI"

Sarımsak fiyatlarının zam sebebinin sel baskını olduğunu öne süren bir pazar esnafı, "Sarımsak sel baskını olduğundan dolayı pahalı. Yerinde de sarımsak olmadığından dolayı pahalı. 40 liraya alıyoruz, 50-60 liraya satıyoruz. Kastamonu'nun hiçbir yerinde şu anda sarımsak yok. Çiftçide sarımsak olmadığından dolayı pahalı oluyor. Önceden 10 ton çıkıyorsa şimdi 1 ton çıkıyor" dedi.

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Uzmanlar 'koronavirüse karşı iyi geliyor' dedi! Sarımsak fiyatları yüzde yüz arttı
Uzmanlar 'koronavirüse karşı iyi geliyor' dedi! Sarımsak fiyatları yüzde yüz arttı

"BİRİLERİ 'İYİ GELİYOR' DİYOR, HEMEN ZAM YAPIYORLAR"

Pazara alışveriş için gelen Erdal Dinçer de, "Fiyat biraz zamlanmış, normalde 35-40 liraydı. Bir anda 50-60 liraya kadar çıkmış. Birileri 'İyi geliyor' diyor, hemen zam yapıyorlar. Sarımsak her zaman iyi gelir. Diğerlerine hiç bakmıyorlar mesela patates 4 lira olmuş, 2 liraydı" diye konuştu.

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Uzmanlar 'koronavirüse karşı iyi geliyor' dedi! Sarımsak fiyatları yüzde yüz arttı
Uzmanlar 'koronavirüse karşı iyi geliyor' dedi! Sarımsak fiyatları yüzde yüz arttı

"ALLAH FIRSAT VERMESİN"

Geçen hafta sarımsağın 30 lira olduğunu belirten Ömer Karataş, "Koronavirüs nedeniyle bu hafta 50 lira olmuş. Allah fırsatçılara fırsat vermesin. Sarımsak çok ucuz daha ne olacak. Altının gramı ile aynı hemen hemen. Sarımsak alamıyoruz ekiyoruz bahçeye. Kendimiz ekiyoruz kendimiz yetiştiriyoruz. Yapacak bir şey kalmadı. Allah apartmanda oturanlara sabır versin. Yine iyi kötü bahçemiz var da orada dikip biçiyoruz" şeklinde konuştu.