Kenan İmirzalıoğlu gülmeden edemedi! Kim Milyoner Olmak İster 878. yeni bölüm soru ve cevapları

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster 878. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Kim Milyoner Olmak İster'in 878. yeni bölümü birbirinden farklı yarışmacılara ve ilginç sorulara sahne oldu. Özellikle, bir yarışmacıya yöneltilen Deli Yürek sorusu büyük ilgi çekti. Programın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu o soruyu görünce gülmeden edemedi. İşte dikkat çeken o soru ve 878. yeni bölümde yarışmacılara yöneltilen bütün sorular...

Giriş Tarihi: 31.03.2020 00:45 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020 01:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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