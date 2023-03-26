Uzman isimden Adana’da hasarlı köprü uyarısı: Komple çökebilir

Köprünün kirişlerinde bulunan kabloların da kırıldığını, "Bu ön gerilmeli kirişler otoyol köprülerinde yaygın olarak kullanılıyor. Bu, içerisinde yüksek mukavemetli çeliklerin olduğu, yedi telli kabloların bulunduğu bir sistem. Ancak burada köprüyü taşıyan kablolarda çok büyük gerilmeler var ve birkaçının da kırılmış olduğu görülüyor. Köprünün üzerinden ağır vasıtalar da geçiyor. Dolayısıyla bu haliyle kullanılmasında büyük bir risk var." diye konuştu.