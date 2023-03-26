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Uzman isimden Adana'da hasarlı köprü uyarısı: Komple çökebilir

Son dakika haberi | Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde görev yapan Prof. Dr. İsmail Çağatay, Adana'da Mersin yolu üzerinde bulunan bir bağlantı köprüsünde inceleme yaptı. Köprünün kirişlerinin ağır hasarlı olduğu konusunda uyarıda bulunan uzman isim, "Köprünün bu haliyle kullanılması durumunda bir deprem etkisine gerek yok. Şu anda depremsiz hali bile can güvenliği açısından risk taşıyor. Onarım ve güçlendirme mümkün değil gibi görünüyor. Bir an önce bu kirişlerin yerinden çıkarılarak yenisinin yapılması lazım. Bu durumda kullanılması doğru değil. Köprü bu haliyle komple de çökebilir." dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 26.03.2023 10:56 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023 11:56
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Uzman isimden Adana’da hasarlı köprü uyarısı: Komple çökebilir

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Çağatay, Adana'da Mersin yolu üzerindeki bir bağlantı köprüsünde yaptığı incelemede kirişlerin ağır hasarlı olduğunu gördüğünü belirterek, "Köprünün bu haliyle kullanılması durumunda bir deprem etkisine gerek yok. Şu anda depremsiz hali bile can güvenliği açısından risk taşıyor. Onarım ve güçlendirme mümkün değil gibi görünüyor. Bir an önce bu kirişlerin yerinden çıkarılarak yenisinin yapılması lazım. Bu durumda kullanılması doğru değil. Köprü bu haliyle komple de çökebilir." dedi.

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Uzman isimden Adana’da hasarlı köprü uyarısı: Komple çökebilir

Adana-Mersin kara yolu üzerindeki Karaisalı gişeleri otoyol bağlantı köprüsü kirişlerindeki hasar dikkat çekti. Köprü kirişlerinin betonundan ayrılmış açıkta görülen demirleri, kopan kabloları ve dökülen beton parçaları korkutan bir görüntü sergiliyor. Üzerinden ağır araçların geçtiği köprünün hasar gören kirişlerin altından geçen yola da güvenlik amaçlı dubalar yerleştirildi.

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Uzman isimden Adana’da hasarlı köprü uyarısı: Komple çökebilir

KÖPRÜYÜ TAŞIYAN KABLOLARDA KIRILMALAR VAR
Otoyol bağlantı köprüsünde inceleme yapan ÇÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Çağatay, yüksek tonajlı bir aracın çarpması sonucu köprü kirişlerinin ağır hasar almış olduğunu söyledi.

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Uzman isimden Adana’da hasarlı köprü uyarısı: Komple çökebilir

Köprünün kirişlerinde bulunan kabloların da kırıldığını, "Bu ön gerilmeli kirişler otoyol köprülerinde yaygın olarak kullanılıyor. Bu, içerisinde yüksek mukavemetli çeliklerin olduğu, yedi telli kabloların bulunduğu bir sistem. Ancak burada köprüyü taşıyan kablolarda çok büyük gerilmeler var ve birkaçının da kırılmış olduğu görülüyor. Köprünün üzerinden ağır vasıtalar da geçiyor. Dolayısıyla bu haliyle kullanılmasında büyük bir risk var." diye konuştu.

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Uzman isimden Adana’da hasarlı köprü uyarısı: Komple çökebilir

DONATILARDAKİ KIRIK BETONLAR ARAÇLARA DÜŞEBİLİR
Bu tür köprülerde C30 ve üzerinde yüksek mukavemetli betonlar kullanıldığını ancak bu köprüde çarpma etkisiyle betonun gövde kısmının parçalandığını vurgulayan Prof. Dr. İsmail Çağatay, "Kirişlerdeki donatıların arasında bir miktar beton var ama onlar köprünün altından geçen araçların üzerine de düşebilir. Köprü bu haliyle komple de çökebilir.