26 Mart 2023, Pazar
700 kiloluk DEV HAYVANI böyle yere serdi! Güvenlik kamerası görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı
Büyükbaş besi ahırının çalışanları, günlük kontrollerinde karşılaştıkları manzara karşısında hayrete düştüler. 700 kilogram ağırlığındaki boğanın neden telef olduğunu araştırmaya başladılar. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyince gerçek ortaya çıktı. Bakın dev hayvanı nasıl yere serdi…
Giriş Tarihi: 26.03.2023 15:59 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023 16:05
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