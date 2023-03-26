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700 kiloluk DEV HAYVANI böyle yere serdi! Güvenlik kamerası görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı

Büyükbaş besi ahırının çalışanları, günlük kontrollerinde karşılaştıkları manzara karşısında hayrete düştüler. 700 kilogram ağırlığındaki boğanın neden telef olduğunu araştırmaya başladılar. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyince gerçek ortaya çıktı. Bakın dev hayvanı nasıl yere serdi…

Giriş Tarihi: 26.03.2023 15:59 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023 16:05
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700 kiloluk DEV HAYVANI böyle yere serdi! Güvenlik kamerası görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı

İlçeye bağlı Kurucuova Mahallesi'nde Cuma Horasan'a ait büyükbaş besi ahırının çalışanları, günlük kontrollerinde yaklaşık 700 kilogram ağırlığındaki bir büyükbaş hayvanın yerde hareketsiz halde yattığını gördü.

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700 kiloluk DEV HAYVANI böyle yere serdi! Güvenlik kamerası görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı

VETERİNERE HABER VERDİLER

Bunun üzerine çalışanlar durumu, veteriner hekime bildirdi. Hekimin yaptığı kontrolde hayvanın telef olduğu belirlendi.

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700 kiloluk DEV HAYVANI böyle yere serdi! Güvenlik kamerası görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı

GERÇEK BÖYLE ORTAYA ÇIKTI

Daha sonra ahırın güvenlik kamerasını inceleyen çalışanlar, hayvanın yılan tarafından sokulması sonucu telef olduğunu tespit etti.

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700 kiloluk DEV HAYVANI böyle yere serdi! Güvenlik kamerası görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı

Nehir yatağında karşılaşan iki vahşi yırtıcı arasındaki bu mücadele görenleri dehşete düşürdü

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700 kiloluk DEV HAYVANI böyle yere serdi! Güvenlik kamerası görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı

Genç timsahı gözüne kestiren piton ani bir hareketle timsahın üzerine atladı.